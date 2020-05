annonse

Tidligere statsminister og WHO-direktør Gro Harlem Brundtland tok fredag et oppgjør med Kina og Sverige under et foredrag.

– Når du ser 5000 dødsfall i Sverige og 230 i Norge, så er det ganske utrolig, sa Brundtland, ifølge Aftenposten, under foredraget i Det Norske Videnskaps-Akademi om global solidaritet i pandemien.

– Denne mannen Tegnell, som hele Sverige nå vet hvem er, sitter på et mandat som gjør at han går ut og forteller landet og menneskene i Sverige hva de skal gjøre eller ikke gjøre, uten å føle at statsministeren og helseministeren er en overrepresentant i forhold til ham selv.

Nå mener hun at det ikke er tid for «gammeldags Høyre-politikk».

– Hver enkelt for seg selv og en liberalistisk tenkning er i hvert fall ikke det som får oss ut av denne krisen. Det er heller mer sosialdemokratisk tankegang, sa Brundtland.

Kina

For første gang gikk WHO-direktøren også ut med tydelig kritikk av kinesiske myndigheter.

– Det tok for lang tid før Kina varslet. Hele den historien må gjennomgås nøye i ettertid, sa Brundtland.

– Men allerede nå vet vi at Kina ventet for lenge med å varsle verden og WHO. Det gikk for lang tid, men da Kina varslet, så var det åpne linjer mellom Kina og WHO.

Brundtland sa også under foredraget at det internasjonale samarbeidet ikke nødvendigvis blir svekket selv om Donald Trump er president i USA.