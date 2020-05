annonse

I slutten av april skrev Rødt-leder Bjørnar Moxnes et innlegg i Klassekampen sammen med sin nestleder Marie Sneve Martinussen. Det har satt sinnene i kok på venstresiden.

I innlegget tar de til orde for å satse på havvind som alternativ til de 140.000 direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren som vil rammes av at Rødt ønsker Norge «ut av oljealderen».

«Uten en plan for nye jobber, ny industri og rettferdig miljøpolitikk, får vi heller ikke med oss folk på å kutte utslipp,» skriver de i innlegget «Det haster med havvind!».

«Hvis Norge handler raskt, kan flytende havvind gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier opp mot 117 milliarder kroner fordelt på de neste 30 årene,» hevder de med referanse til en rapport av Menon Economics.

Profitt til utlandet

To dager senere fikk de svar på tiltale av flere venstreorienterte skribenter som påpekte at tallene til Menon forutsatte at staten «bruker 36 milliarder kroner på å subsidiere to større havvindparker, finansiert over strømregninga til norske forbrukere.»

De hevder videre at subsidiene for å bygge to havvindparker innebærer at strømprisen kan komme til å øke med 1,7 øre per kWh. «Det må også skje ei kraftig investering og utbygging av linjenettet. Bare i Tromsø har Troms Kraft brukt 200 millioner kroner for å bygge ny linje fra vindkraftanlegget som nå bygges sør på Kvaløya. Tyskerne som eier vindkraftanlegget, får inntektene for å selge krafta til Alcoa i Mosjøen,» skriver de og fortsetter:

«Vindkraft er ikke regulert av den samme skattelovgivinga som vannkrafta, og 99 prosent er utenlandske selskap. Tillater vi ei storstilt utbygging nå, er det naivt å tro at vi kan få på plass slike reguleringer seinere.»

De hevder videre at man ikke kan rasere natur som har holdt liv i en landsdel i flere tusen år. «Kampen pågår nå. Hvilken side skal venstresida stille seg på?» spør de.

– Høres ut som Røkke

Og denne uken kom nok et par Rødt-representanter på banen i Klassekampen med kritikk av sine egne, under overskriften «Når begynte venstresida å høres ut som Røkke?»

«Kjell Inge Røkke, storaksjonær i Aker Solutions, kan (nok en gang) le hele veien til banken mens venstresidas tankesmie skriver kronikker om hvor mye det haster med havvind. Det er som om all kritisk sans er lagt igjen hjemme,» skriver Synne Bjørbæk og Geir Jørgensen, fylkestingsrepresentanter for Rødt i Nordland.

De henviser til Statkraft, som har uttalt at er flytende havvind er fem til seks ganger så dyrt som landbasert vindkraft.

«Hovedutfordringa for havvind er kostnadsnivået. En statlig subsidiert utbygging av to gigantiske havvindparker kan løse dette problemet for investorer som vil inn. Trolig vil dyrere strøm og nye subsidieordninger øke lønnsomheten. Dermed ligger alt til rette for at også private selskap skal kunne fortsette vindkraft-offensiven til havs og på land for full maskin,» skriver de.

De mener videre at utbygginga av de planlagte havvindparkene til Equinor er «tenkt finansiert over strømregninga til norske forbrukere» og hevder at i det best tenkelige scenarioet vil hver arbeidsplass bli subsidiert med 8,4 millioner kroner. I det verst tenkelige vil det koste 97,3 millioner i subsidier per arbeidsplass.

De to Rødt-politikerne ber venstresiden tenke seg om, og kaller politikken et «eksperiment».