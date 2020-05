annonse

– Jeg vil ikke være hun som sitter mett og svett og peker på 8-10 andre. Det er nettopp det regjeringen gjør når de krever at 8-10 land henter ut barn fra Moria-leiren før det er aktuelt for Norge.

Slik starter Une Bastholm en kronikk i VG som har overskriften: Vår nattsvarte egoisme.

I Moria-leiren sitter «barn uten voksne, uten leker eller trygge fang,» skriver Bastholm.

– For syv måneder siden sendte den greske beredskapsministeren et brev til Norge. Han ba oss ta imot enslige barn fra Moria. «Vi behøver å handle raskt for å ta hånd om dem, beskytte dem og hindre overgrep», skrev han da. Norges regjering sa nei, og et hovedargument har vært at de heller ønsker en felleseuropeisk løsning.

Men når EU ikke klarer å bli enige om en felles løsning, må Norge heller følge tolv europeiske land som har «tatt lederskap», mener Bastholm. Hun er sterkt kritisk til at regjeringen setter som betingelse at 8-10 andre land må ta inn barn før Norge gjør det samme.