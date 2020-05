annonse

Stortinget har fattet en serie med vedtak som gjør at gravide kvinner får tilbud om tester som kan påvise Downs syndrom og andre alvorlige lidelser hos fosteret, slik at de kan fatte en beslutning om eventuell abort på et rasjonelt grunnlag. Tilgangen til denne type tester må kunne karakteriseres som en elementær rettighet. Det er absurd at folk skal ha mer tilgang på informasjon dersom de kjøper en radio eller et par joggesko enn ved valget mellom abort og ikke-abort.

At norske kvinner til nå har blitt nektet opplysninger om fosterets helsetilstand er uhyrlig. Gudene må vite hvor mange familier som har blitt ødelagt og hvor mye lidelser som har blitt forårsaket av at kvinner har født barn de ikke ville ha satt til verden dersom de visste at fosteret hadde en alvorlig lidelse.

På Stortinget har samtlige partier bortsett fra Kristelig Folkeparti vært tilhengere av å gi gravide kvinner tilgang til opplysninger om fosterets helsetilstand. Men siden Krf har befunnet seg i en vippeposisjon, har partiet i flere tiår kunnet forhindre den nødvendige revisjon av lovverket.

Dette grove overgrepet mot norske kvinner er det nå slutt på!

Kristelig Folkeparti, bedehusmiljøer og folk som liker å gjøre seg til formyndere for sine medmennesker, har forsøkt å gjøre dette til et spørsmål om etikk, advart mot et sorteringssamfunn og liknende. Noen har til og med trukket paralleller til Nazi-Tyskland. Det er absurd. Det er kvinnene selv, som regel i samråd med sine ektemenn eller kjærester, som fatter en beslutning om abort eller ikke, ikke staten eller samfunnet. Skal man snakke om sortering, måtte man altså snakke om sorteringsmødre eller sorteringsfamilier. Men det har jo liten retorisk kraft.

Og hva er forresten galt med et sorteringssamfunn dersom det betyr at det ikke lenger fødes barn med Downs syndrom eller andre alvorlige lidelser? Selv er jeg for at alle sykdommer, lidelser og handikapp blir utryddet så folk kan leve et langt og godt liv. Det er det som kalles medisinske fremskritt.

Til tider blir argumentene mot det såkalte sorteringssamfunnet groteske. Som når det advares mot at dersom det ikke lenger fødes barn med Downs syndrom eller andre alvorlige lidelser, vil dette kunne få personer som allerede har disse lidelsene, til å føle seg stigmatisert. Barn som ennå ikke har blitt født, skal altså gjøres til instrumenter for lykken til de som allerede er kommet til verden – selv om det betyr at de dømmes til et liv i lidelser. Om noe er uetisk, må det være denne instrumentaliseringen av menneskeliv.

Men nå er det slutt. Mørkemanns- og formynderpartiet Kristelig Folkepartis kamp mot abortloven – for det er det alt dette tøvet om et sorteringssamfunn dreier seg om – er over. Krf har tapt den eneste saken partiet kan sies å ha hatt. Og Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad, mannen som skulle innskrenke abortloven og norske kvinners rettigheter, fremtrer som den store taperen – for ikke å si klovnen – i norsk politikk. Og det ingen grunn til at et parti som ikke har noe å være for eller mot, skal bestå.

Det ryddigste ville være om partiet innkalte et ekstraordinært landsmøte og vedtok å nedlegge seg selv. Det vil neppe skje. Men ved neste valg vil velgerne trolig sørge for at vi bli kvitt partiet.