Det norske telegrambyrå (NTB) besluttet i mai at det alternative mediet Resett må lukke kommentarfeltene for videreformidling av betalte NTB-tekster.

Begrunnelsen var angivelig en prinsipiell beslutning om at kun medier som er medlem av redaktørforeningen, og underlagt en symbolsk «domstol» i Pressens Faglige Utvalg (PFU), kan la sine lesere kommentere NTB-saker i samme nettside som saken.

De etablerte mediene har nektet Resett adgang til å bli medlem av redaktørforeningen.

NTB forsvarer beslutningen ved at det blant annet handler om å ivareta deres «frie og uavhengige posisjon». Videre begrunnes det med å «etablere kontraktsvilkår som sikrer at vårt stoff presenteres på en måte som lever opp til våre etiske retningslinjer».

Det er uklart hvordan en slik mulig konkurransevridende kommersiell diskriminering står seg juridisk.

Hva er NTB?

NTB omtaler seg som en formidler av nyheter til inn- og utland gjennom 150 år, og at de i dag er en «totalleverandør av nyheter, visuelt innhold, kommunikasjonstjenester og teknologi». NTB eies ifølge Proff.no av et vidt spekter av nasjonale og lokale medier. De største eierne, som utgjør 72,5 prosent av eierskapet, er Amedia (39,6%), Aftenposten (11,1%), NRK (11,1%), VG (10,7%).

Sarah Sørheim, nyhetsredaktør i NTB, har frontet beslutningen om de nye kontraktsvilkårene. Hun har utdannelse innen kunsthistorie og medievitenskap, og har jobbet som kulturjournalist i NTBs eierbedrifter NRK, Morgenbladet, Dagbladet, og i Klassekampen som kulturredaktør. Hun har også jobbet som redaksjonssjef i «Etter-Børs» sidene i Dagens Næringsliv.

Det er uklart hvordan en slik organisasjon kan påstå å holde en «fri og uavhengig posisjon». Vil eierbedrifter og tidligere arbeidsgivere og kollegaer bli behandlet nøytralt i en tøff og tiltagende konkurransesituasjon?

Informasjonsfriheten og demokratiet

Det er vært mye og viktig diskusjon rundt retten til å ytre seg fritt, og der spiller nye ytringsrom som kommentarfelt en stor rolle. I en tiltagende polarisert tid, så fremstår slike ytringsrom som viktig for å unngå radikalisering.

En annen frihet, som ikke diskuteres like mye, er informasjonsfriheten. Store norske leksikon oppsummerer ytrings- og informasjonsfrihetenes betydelse godt:

«Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.»

Vi ser i dag en pågående kampanje for innskrenkelser i ytringsfriheten gjennom lovverk (f.eks. hatytringsloven), strafferettslig forfølgelse (f.eks. «korankloss-saken» mot HRS), og at dominerende aktører utnytter sin posisjon, slik jeg mener vi ser i kommentarfeltsaken.

Hvor langt kan innskrenkelsene gå før de går utover forutsetningene for reelt folkestyre og demokrati?

NTB og klimanyheter

Det er mange som har sterke meninger om NTBs forretningspraksis og angivelige partiskhet. For å vurdere om NTB faktisk er en partisk medieaktør i visse saker så bør man undersøke kildene deres, og hvordan de videreformidler nyhetssaker.

En liten sak som illustrerer NTBs partiskhet i klimasaken, er videreformidlingen av EUs klimabyrås rapport om aprilværet i år. Følgende er NTB-meldingen, som ble gjengitt av mer enn 8 norske medieaktører:

«April måned var i år like varm som samme måned i 2016, den varmeste april som hittil er registrert, ifølge EUs klimabyrå.

Temperaturene var spesielt høye i Vest-Europa og Nord- og Sentral-Asia (sic!).

I tillegg lå temperaturene godt over normalen over deler av Grønland og Antarktis, noe som førte til smelting og avskalling av kilometertykke islag, går det fram av rapporten fra Corpernicus Climate Change Service (C3S).

Gjennomsnittstemperaturen for de siste tolv månedene er nærmere 1,3 grader celsius over nivået fra førindustriell tid, målestokken som global oppvarming ofre (sic!) måles mot, ifølge rapporten.»

NTB-meldingen inneholder ikke direkte kildekobling, slik at lesere kan lese rapportens konklusjoner selv. Den gjennomsnittlige leser har derfor få eller ingen muligheter til å ettergå hva som gjengis.

Følgende er oppsummeringen fra klimabyrået (fritt oversatt til norsk, mine uthevinger):

«April 2020 var like varm som april 2016, som var den varmeste april hittil registrert globalt. Temperaturene var spesielt over gjennomsnitt i store deler av Nord- og Sentral-Eurasia, deler av Grønland og Antarktisk, men markert under gjennomsnitt over store deler av Nord-Amerika. I Europa var temperaturer godt over gjennomsnittet i en del vestliggende land, men under gjennomsnittet i nordøst.»

I denne saken er det dokumentert bevisst utelatelse av viktig informasjon som belyser saken om det globale aprilværet i år. Dette kan ikke karakteriseres som annet en regelrett propaganda gjennom ensidig fremstilling av en sak, og bevisst utelatelse av viktig informasjon.

NTB synes derfor å være en partsaktør i klimasaken, en sak der politikere ønsker å gjennomføre en av de mest inngripende vedtak i Norge noensinne – Klimakur 2030. I en slik sak, med så store konsekvenser, har vi stort behov for fri informasjon og ytringsfrihet.

NTB og demokratiet

Medieaktører kan sies å være del av «den fjerde statsmakt», da de stiller den lovgivende, utøvende og dømmende myndighet til ansvar. Mediene har også en viktig rolle i å opprettholde informasjonsfriheten, som skal sørge for en informert stemmeangivelse.

Vi har latt etablerte medieaktører få en dominerende posisjon gjennom konsentrert eierskap, statsfinansiering (NRK), og statstilskudd og momsfritak for utvalgte medier.

I kommentarfeltsaken kan det synes som at NTB ønsker å styrke sine eieres posisjon gjennom, det jeg mener er, konkurransevridende kontraktsvilkår.

NTB burde akseptere at lesere fritt ettergår sin tolkning og vinkling av nyhetssaker de selger til eierne og deres konkurrenter. Frie kommentarfelt synes være en viktig mekanisme for å øke informasjonsfriheten.