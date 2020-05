annonse

Vårt Land skriver på lederplass at det er gode nyheter at Twitter merker villedene meldinger fra USAs president. De kaller det ansvar.

– At Twitter nå har begynt å merke Donald Trumps villedende meldinger viser at det er helt avgjørende at de store medieselskapene grad tar ansvar for hvordan tjenestene deres påvirker samfunnsdebatten, skriver Vårt Land.

Vårt Land skriver at Trump er glad i å twitre, gjerne godt utenom kontortid, og gjerne langt bortenfor virkeligheten. Derfor synes avisen det er gode nyheter at Twitter begynner å merke Trumps meldinger. De mener også at ideen om den totale ytringsfrihet på internett er en drøm, og at den har krasjlandet med virkeligheten.

– Noen hevder faktasjekk ikke hører hjemme i en fri debatt, og at «påstand må få møte påstand». Hvis man mener det, er det bare å kjøpe seg en tidsmaskin og reise tilbake i tid for å stanse opplysningstiden. Ingen institusjon skal utropes til noen overdommer eller fasitbank, men det er et udelt gode at det finnes fagmiljøer som dedikerer seg til å komme fram til mest mulig verifiserbar kunnskap, og som avslører løgner og feil, skriver de.

Avisen sier at de store nettselskapene har til nå vegret seg for å ta ansvar for de store informasjonsmengdene som flyter gjennom deres medieplattformer. Men faktasjekk er avgjørende. Samfunnet er ikke bare bygget på ytringsfrihet.

– Ytringsrommet bør i minst mulig grad røktes av statlig kontroll. Det er ikke noe nytt at private selskaper inntar en portvokterrolle. Vi har i århundrer hatt noe som heter «aviser». I disse bedriftene siles og røktes meninger og påstander. Dette ledes av en yrkesgruppe som kaller seg «redaktører».