Fredag 29. mai la statsminister Erna Solberg og hennes regjering frem en krisepakke på 27 milliarder kroner.

3,6 milliarder kroner skal gå til omstilling til grønne arbeidsplasser. I tillegg kommer opprustning av bygg og vedlikehold.

Men flere partier på Stortinget uttrykker sterk misnøye. Også LO reagerer med skepsis. LO-sjef Hans Christian Gabrielsen er glad for lønnstilskuddene, men savner arbeidsmarkedstiltak og er skuffet over at permitteringsreglene ikke er utvidet til 52 uker:

– Masseoppsigelser kan komme i løpet av uker dersom ikke permitteringsregelen øker til 52 uker, sier LO-sjefen til TV 2.

Gabrielsen er også kritisk til lettelser i formueskatten:

– Det er ikke akkurat en invitasjon til fortsatt nasjonal dugnad å kutte 1,3 milliarder kroner i formuesskatten. Det har åpenbart ikke effekt i form av å få folk tilbake på jobb, så det provoserer meg virkelig, sier Gabrielsen til Nettavisen.

Partiet Rødt mener krisepakken er en «blå forskjellspakke».

– Regjeringen bruker krisen til å presse fram klassisk høyrepolitikk, med kutt i skattene for de rikeste og kutt i utbetalinger for de arbeidsledige. Dette vil gjøre krisen verre for mange, sier Rødt-nestleder Marie Sneve.

Listhaug: Uforståelig prioritering

Også Fremskrittspartiet er misfornøyde med krisetiltakene regjeringen foreslår. Sylvi Listhaug reagerer spesielt på manglende støtte til maritim næring.

– Dette holder bare ikke. Norge er en havnasjon og Frp har til hensikt at vi skal fortsette å være det. Pakken til den maritime næringen har blitt slaktet av bransjen. Det er svært spesielt at man nå foreslår å bruke nesten like mye på integrering som på å redde den maritime næringen. Vi kan ikke la verft langs kysten og arbeidsplasser gå tapt, sier Listhaug.

– Å bruke 456 millioner kroner ekstra på integrering er en uforståelig prioritering. Vi bruker allerede vanvittige 9,8 milliarder kroner årlig på integreringstiltak, og effekten av disse pengene er høyst diskutabel. Nå må vi bruke pengene på å hjelpe norske bedrifter gjennom krisen slik at folk har en jobb å gå tilbake til.