annonse

annonse

Det er full splid om minnesmerket på Utøya. Tidligere AUF-leder Mani Hussaini sier han har fått nok av «naboene».

Torsdag ble det kjent gjennom en sak i NRK at naboene ved Utøya går til søksmål mot vedtaket fra Hole kommune, der det er gitt grønt lys for bygging av et minnesmerke på Utøya-kaia med 27 søyler.

Naboene er rasende, og har hyret inn advokat Ole Hauge Bendiksen i et forsøk på å stoppe minnesmerket.

annonse

– Vi kommer til å ta ut et søksmål mot Hole kommune med spørsmål om de i det hele tatt har lov til å reise et slikt monument med henhold til naboloven. Dette skjer med bakgrunn for de helsefarene innbyggerne blir utsatt for, sier advokaten til NRK.

Byggingen av minnesmerket er påtenkt å starte i juni. Bendiksen sier at de vil gjøre alt de kan for å utsette dette.

Les også: Mann dømt for hatefulle ytringer mot AUF-leder

– En skam

annonse

De overlevende etter Utøya-skytingen reagerer sterkt på at minnesmerket kan bli forsinket etter spliden med naboene.

– Nå risikerer vi å ikke ha et minnested på 10 års-markeringen neste år. Noen av naboene har i flere år gjort det de kan for å stoppe prosessen rundt minnestedet etter 22. juli. Det er en skam at det offentlige Norge ikke har fått på plass et minnested 10 år etter, sier en person som var på Utøya da skytingen fant sted, i et intervju med NRK.

Nå har også tidligere AUF-leder Mani Hussaini fått nok. Han omtaler naboene i anførselstegn i et langt innlegg på Facebook.

– Sorry ordbruken, men nå er det faen meg nok. Disse «naboene» truer med et søksmål mot et minnesmerke! Hvor lavt kan man synke? Tenk om folk hadde lagd like mye rabalder som disse naboene da det ble reist minnesmerker og bautaer etter krigen i Norge. Jeg er glad for at det ikke skjedde da og det må ikke skje nå. Nå er det virkelig nok, raser han.

77 personer ble drept på Utøya av Anders Behring Breivik 22. juli 2011, da AUF (Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon) arrangerte en politisk leir for barn og unge.

annonse

Sorry ordbruken, men nå er det faen meg nok. Disse «naboene» truer med et søksmål mot et minnesmerke! Hvor lavt kan… Publisert av Mani Hussaini Torsdag 28. mai 2020

.