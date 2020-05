annonse

Det er mye debatt om vår bistand, fredsmekling og utenrikspolitikk for tiden. Denne debatten er ikke en følge av åpenhet, men snarere som følge av lekkasjer med informasjon det aldri var meningen skulle komme deg som skattebetaler for øre!

Norge som «humanitær Stormakt» er et nemlig falsum av dimensjoner, og folk flest fortjener å høre sannheten om hva som egentlig foregår! Under finner du noen «lekkasjer» som du kanskje ikke har blitt meddelt tidligere. Vår utenrikspolitikk er ikke vellykket som Solberget og Søreide hevder, den er egentlig i realiteten ekstremt mislykket!

Norges yrkespolitikere er ekstremt aktive og engasjerte i alt som gjelder Midtøsten og Nord-Afrika i forhold til hva som foregår i resten av verden. For ordens skyld – Jeg har selv jobbet i Midtøsten og Nord-Afrika, og kjenner både kultur og politiske konstellasjoner i disse områdene. Ut i fra de observasjoner jeg gjorde der, så kan jeg ikke på noen måte se at disse regionene noen sinne vil oppnå noen form for varig fred så lenge våre overbetalte og overvurderte yrkespolitikere er rammet av kronisk kunnskapsløshet om den fremmedkultur som eksisterer i disse regionene samtidig som de har sine tvangstanker om hvordan verden skal «skrus sammen»!

Her er et kort eksempel: Etter å ha vært i Libya, under Ghadafi så vil jeg bemerke følgende: Libya hadde et meget bra veinett, det var strøm i alle kontaktene, alle hadde fri tilgang på helsetjenester, fri skolegang for alle barn, det var supermarkeder hvor man fikk kjøpt mat og andre varer (riktignok ikke alkohol), man kunne gå i teater, på kafe eller på konsert hvis man ville, du fikk kjøpt bensin på bensinstasjoner osv. Libya var et diktatur, og ja en halv prosent av befolkningen satt i fengsel, samt at rettsvesenet hadde politisk slagside(slik som i Norge). Imidlertid, 99,5 prosent av befolkningen innrettet seg og levde brukbare liv!

Den samme situasjonen så vi i Irak før krigen var et faktum der, og senere I Syria. Alle disse tre landene fungerte(diktatur) i realiteten godt for et stort flertall innbyggerne. Idag er disse landene bragt tilbake til steinalderen, blant annet med god hjelp av den «humanitære stormakten» Norge!

Etter mitt syn og kjennskap til fremmedkulturen som er dominerende i disse landene, så er begrepet «Demokrati» et både ukjent og et utenkelig scenario. Det er ikke mulig rett og slett. Med et kort blikk på Europa idag, så kan man fort komme til erkjennelsen at vi slett ikke har et brukbart demokrati selv heller!

Så blir spørsmålet – hva har vi i vesten og Norge især, oppnådd ved vår innblanding, utenom et grenseløst hat og millioner av flyktninger? I Libya kjemper nå nærmere 50 forskjellige fraksjoner om makten, i Syria, og Irak det samme. Vår inntreden i Afghanistan er vel på det meste totalt mislykket etter å ha brukt nærmere 140 milliarder over 20 år. Situasjonen i Afghanistan er nå verre enn noen sinne! Vær klar over at mye av vestens innblanding i fremmedkulturelle forhold også avler og legitimerer enorme mengder flyktninger/migranter, som igjen blir en betydelig sekundærkostnad for våre samfunn.

Mange hevder at vestens engasjement i disse landene handler om olje. Tidligere var dette en del av bildet, men denne situasjonen har endret seg. Vesten er på det meste blitt selvforsynt med olje. Dette var blant annet grunnen til at Trump hadde på valgprogrammet sitt at USA skulle «Ut av alle Islamske konflikter». Imidlertid blir dette notorisk motarbeidet av «Demokratene» i USA som stort sett har våpenprodusentene og krigsindustrien i USA i sin lomme. «Demokratene» (med bla. familien Clinton som har tjent store penger på sitt «Pay to play» system og enorme bidrag fra norske regjeringer) og våpenindustrien ser seg ikke tjent med at USA går inn i en «fredeligere periode» og motarbeider derfor alle Trumps forsøk på slik uttrekning som nevnt. Pussig nok, så er også dagens venstreside i Norge også imot at USA ved Trump trekker seg fra alle Islamske konflikter!

Tidligere har man på venstresiden alltid motarbeidet at USA engasjerer seg i andre lands indre anliggender! Dette er tydeligvis ikke lenger gjeldende.

Litt om bakgrunnen for kollapsen i Libya:

Visste du at Storbritannias tidligere statsminister(1997-2007) sosial «demokraten» Tony Blair, i kraft av sin stilling som regjeringens Midt-Østen ansvarlig, og Frankrikes President Nikolas Sarkozy i år 2010 hadde undertegnet tidenes største våpenhandel med Muhammar Ghadafi?

Visste du at Muhammar Ghadafi trakk seg fra denne avtalen og sa at han heller ville handle våpen mot olje med Kineserne? Visste du at dette var den egentlige grunnen til at Storbritannias daværende statsminister, Sosial«demokraten» Gordon Brown og disse to foran nevnte sammen med USAs utenriksminister Hillary Clinton (populært kalt «Mrs. Honesty») bestemte seg for at Libya skulle utsettes for «Regimeskifte» (som senere også ble bestemt for Syria )?

Visste du at når krigen i Libya var et faktum, en krig hvor også Norge på vilkårlig (beslutningen ble tatt via en liten runde med SMS mellom våre yrkespolitikere) bakgrunn deltok, så stod det plutselig 40 000 Kinesere(flyktninger) på grensen mot Tunis?

Visste du at sosial«demokraten» Blair da han ble statsminister i Storbritannia hadde en formue på under en million kroner?

Visste du at den samme arbeiderpartimannen og talsmannen for «fordelingspolitikk» (til seg selv?) nå har en formue på nærmere en milliard som følge av forbindelser han sikret seg i sin periode som statsminister?

Spør deg selv hvordan dette var mulig?

Visste du at Blairs sønn nærmest ble milliardær på våpenhandel i perioden hans sosialdemokratiske far var statsminister? Har du lest om dette i norsk media? Nei, tenkte nok ikke det! Visste du at Tony Blair er Jens Stoltenbergs store forbilde?

Alt henger sammen, og sammenhengene blir på effektivt vis kamuflert i vårt tvangsfinansierte mediemangfold som i hovedsak er styrt av venstresiden i Vesten! Amerikanerne har et godt utrykk som i høyeste grad er relevant å huske på for vanlige slitere når man leser «silt» informasjon i vårt hjemlige MSM –«Nothing is as it seems to be»!

