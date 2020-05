annonse

USA og Storbritannia presset fredag Kina om sikkerhetsloven for Hongkong, trass i Kinas vrede over at saken i det hele tatt er brakt inn for FNs sikkerhetsråd.

Kina er en av de fem vetomaktene i Sikkerhetsrådet, og det gjør det umulig å holde noe formelt møte eller vedta noe overhodet om Hongkong, noe Kina ville se på som innblanding i deres interne affærer.

Men USA og Storbritannia sa at Hongkongs selvstyre, som Kina har garantert for i en FN-registrert avtale, er av internasjonal interesse og tok opp saken under en uformell, videobasert konferanse som Kina ikke kan blokkere.

– Vi håper den kinesiske regjeringen tenker seg om når det gjelder den alvorlige og legitime bekymringen som forslaget har vakt både i Hongkong og rundt om i verden, sa Storbritannias FN-ambassadør Jonathan Allen.

Kinas ambassadør Zhang Jun slo tilbake og ba USA og Storbritannia straks slutte å blande seg inn i Kinas saker.

Mange i Hongkong frykter at sikkerhetsloven som er vedtatt i Beijing, skal gjøre slutt på mye av friheten de fortsatt nyter etter at den tidligere britiske kolonien ble levert tilbake til Kina i 1997.

Tilbakeleveringen skjedde i henhold til den såkalte Ett land, to systemer-avtalen mellom Kina og Storbritannia, som ga Hongkong rett til sitt eget politiske system fram til 2047.

