annonse

annonse

Dette er blant forslagene som har blitt lagt frem for byrådet i en fersk rapport om tro- og livssynspolitikk.

Byrådet i Oslo satte i april 2019 ned et utvalg som skulle gjennomgå dagens tros- og livssynspolitikk og gi anbefalinger for fremtiden, skriver Aftenposten.

Rapporten ble torsdag formiddag overlevert byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på rådhuset. Den kommer med flere forslag til hvordan Oslo kan føre en tros- og livssynspolitikk som omfavner mangfoldet i hovedstaden. Et av forslagene er å fjerne religiøse ritualer og markeringer fra skoletiden, deriblant skolegudstjenestene.

annonse

Les også: Høyretopp sammenlikner muslimsk SFO med kristne fritidsaktiviteter i oppveksten

Utvalgets leder, Trond Bakkevig, mener det ikke lenger er naturlig å ha religiøse ritualer som en del av skoletiden.

– Oslo er en mangfoldig by, og da er det ikke naturlig at religiøse ritualer skjer som en del av skoletiden, sier han.

– Et spenstig forslag, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som føyer til at han «tror alle og enhver kan være åpen for en fornying og en tilpasning til den virkeligheten som omgir oss.»

annonse

Sterke reaksjoner

Utvalget foreslår også at gamle Deichman på Hammersborg gjøres om til tros- og livssynshus.

– Formålet er aktverdig, og det er en god idé. Men om det er realistisk, vet jeg ikke ennå. Det blir et økonomisk spørsmål, sier Johansen til det.

Fylkesleder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, reagerer med vantro på forslaget.

– Jeg reagerer sterkt på at utvalget vil skrote skolegudstjenestene. Det er en viktig tradisjon i Norge. Forslaget går også direkte imot regjeringens politikk i Norge. Da blir det spesielt hvis Oslo skal ta seg til rette på den måten, sier han og får støtte av Øystein Sundelin i Oslo Høyre.

annonse

– Her høres det ut som om utvalget har forsøkt å være veldig politisk korrekte, og at de skaper et problem som ikke finnes, avslutter Sundelin.

Oslo består av mennesker fra 200 land, som tilhører over 700 forskjellige tros- og livssynssamfunn.