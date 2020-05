annonse

Natt til lørdag angrep demonstranter CNNs hovedkontor i Atlanta, Georgia.

CNN melder at minst én person er blitt stukket med en gjenstand. Vinduer og dører er knust, og det er kastet fyrverkeri og røykbomber inn i bygningen. Én person skal ha blitt arrestert.

Foreløpig er motivet demonstrantene hadde for å angripe CNN ukjent, men det er blitt spekulert i om det kan ha en sammenheng med at det befinner seg en lokal politistasjon i samme bygning. Demonstrantene skal ifølge CNN ha fremmed retorikk med klar brodd mot media.

– Det jeg ser foregå i Atlantas gater er ikke Atlanta. Dette er ikke en protest. Dette er ikke i ånden til Martin Luther King. Dette er kaos, sier byens ordfører Keisha Lance Bottoms.

Med seg hadde demonstrantene hjemmelagde skilt med slagord som «avskaff politiet» og «fuck Amerika».

Hærverk og vold

Demonstrasjonene i Atlante begynte fredelig, men utviklet seg i voldelig retning da demonstrantene nærmet seg CNN-bygget. Demonstranter klarte også å ta seg inn i selve bygningen, og fortsatte de fysiske angrepene og hærverket der. Dette til tross for stort politioppbud.

– I en ironisk skjebneutvikling blir CNNs hovedkvarter angrepet av demonstranter de har benevnt som edle og rettferdige, skriver president Donald Trump i en post på Twitter.

Drap

Demonstrasjonene som har rammet USA med kaos, plyndring og vold de siste fire dagene kom etter at en politimann myrdet en afroamerikansk mann ved navn George Floyd. CNN formidlet lørdag morgen at demonstrasjonene trolig skyldes at folk reagerer på behandlingen av avdøde Georg Floyd i etterkant av hans død, og ikke bare på selve handlingen.

Politimannen som begikk mordet er nå siktet for uaktsomt drap.

Politimesteren i Atlanta, Erika Shields, har selv gått ut i gatene, der hun møtte og snakket med demonstranter.

– Jeg forstår at dere er redde. Jeg forstår at dere er oppbrakte og redde for deres barn, sa hun til demonstrantene.