annonse

annonse

President Donald Trump uttalte seg fredag kveld om videoene som viser behandlingen av George Floyd og sier han har snakket med Floyds familie.

Trump uttalte seg fredag kveld, etter først å ha snudd ryggen til pressen og gått fra Rosehagen utenfor Det hvite hus tidligere uten å svare på noen av spørsmålene om George Floyd eller opptøyene i Minneapolis.

På kvelden uttalte han seg om videoene som viser politiets behandling av Floyd ved pågripelsen forrige fredag, der Floyd senere døde samme dag.

annonse

– Det burde aldri skje, det skulle aldri fått lov til å skje, noe sånt som det, sa Trump og la til at han stoler på at rettferdigheten vil vinne fram i saken.

«Fryktelig å se»

– Jeg snakket med familiemedlemmer, fantastiske mennesker, sa Trump.

– Jeg bare uttrykte min sorg. At det var en fryktelig ting å være vitne til. Det så ikke ut som det var noen unnskyldning for det, sa Trump om videoen som viser hvordan politiet holder Floyd nede i bakken med kneet mens han trygler om å få komme løs fordi han ikke får puste.

Trump sa at familien sørget tungt og at han kunne se at de elsket broren sin.

annonse

Parallelt med at Trump fortalte at han har snakket med Floyds familie, bygget demonstrasjonene i Washington seg opp og ble såpass agitert rundt Det hvite hus at den amerikanske sikkerhetstjenesten rundt presidenten til slutt så seg nødt til å låse og stenge av pressesenteret i Det hvite hus.

Sterke følelser

Flere har den siste uka kritisert Donald Trump etter afroamerikanske Floyds død og sagt at det igjen er blitt mer sosialt akseptert å være åpent rasistisk i USA mens Trump har vært president.

Samtidig har sinnet og frykten i en del av den hvite befolkningen økt.

– Det er viktig med fredelige demonstrasjoner, å tillate fredelige demonstranter, sa Trump fredag, men la til at det ikke må skli ut i det han kalte «anarki og kaos», med henblikk på situasjonen i Minneapolis, der det fredag var innført portforbud.

Demonstrasjoner over hele USA – Det hvite hus stengt

annonse

Protester pågår over hele USA etter at en ubevæpnet svart mann døde etter en voldsom pågripelse i Minneapolis i forrige uke.

Det hvite hus er stengt av, CNNs hovedkvarters inngangsparti vandalisert og politiet angripes i flere storbyer. Det er meldt om demonstrasjoner blant annet i Washington, California, Georgia, Kentucky, New York og Wisconsin.

På sosiale medier spres de nye videoer der tre av de fire hvite politifolkene som pågrep George Floyd (46) sist fredag, holder ham i bakken med knærne. Den fjerde ser på. Floyd sier flere ganger at han ikke får puste. Han døde samme dag i varetekt.

Etter avsløringer rundt pågripelsen er alle fire avskjediget, en av politimennene som forårsaket Floyds død, pågrepet og siktet for drap. Men over hele USA er folk opprørt og demonstrasjoner pågår.

Stengt Det hvite hus

Etter at president Donald Trump hadde hatt pressemøte i Det hvite hus, var journalistene gått til sine kontorer. På grunn av demonstrasjoner utenfor på Pennsylvania Avenue og i Lafayette Park, så sikkerhetstjenesten seg nødt til å stenge Det hvite hus og låse av pressesenteret og kontorene, og ingen fikk forlate området før demonstrantene var trygt fjernet fra området.

Medlemmer av pressen meldte at de så opprørspoliti på området utenfor i fullt utstyr, med hjelmer og skjold.

I Atlanta i delstaten Georgia har demonstranter klatret opp på logoen til CNN ved hovedkvarteret til nyhetskanalen, og heist et «Black lives matter»-flagg.

Demonstrantene har også satt fyr på det amerikanske flagget utenfor CNN-hovedkvarteret og knust vinduene til inngangspartiet.

annonse

Angriper politiet

Fredag kveld kom det til flere sammenstøt mellom politi og demonstranter utenfor Barclays Center i New York, der det tilsynelatende ble kastet vann og maling på politiet.

I California melder politiet at de har stengt av deler av motorveiene 1010 freeway, etter at demonstranter langs veien i San Jose kastet gjenstander på politiet.

Dødsfallet til Floyd har tidligere i uka ført til omfattende demonstrasjoner i Minnesota og flere andre amerikanske byer, med voldsomme opptøyer der demonstranter har støtt sammen med opprørspoliti.

Biler og butikker er satt i brann, og det er meldt om plyndring mange steder. Torsdag ble politistasjonen der Chauvin jobbet, satt fyr på.

Ordfører Jacob Frey innførte derfor portforbud i Minneapolis fra klokka 20 lokal tid fredag.