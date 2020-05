annonse

I lang tid har BigTech-selskapene (BT) vært utsatt for kritikk fra konservativt hold på grunn av sin venstreorienterte formidling av informasjon, samt omfattende sensur av konservative ytringer.

Det har også vært høringer i Kongressen, eksempelvis da det konservative Prager University, i juli 2019, fortalte om youtubes meningsløse og omfattende sensur av Pragers videoer.

I det siste har Trump-administrasjonen igjen begynt å rasle med sablene i forhold til BT, som nok begynner å kjenne noen små svetteperler på den blekfete ryggen sin. De vet at Trump-administrasjonen har brukt mye ressurser på å kartlegge hva de driver med, og de leter – kanskje en smule stresset, etter noe – som kan flytte fokus.

Og hva gjør de? De sannhetsvurderer Trumps twitring. Men absolutt ikke tilfeldig. Dette er nøye gjennomtenkt. De funderer mye på hvordan de kan flytte fokuset bort fra sin egen grenseløse sensuriver. Og de går mot Trump personlig, i håp om å få en reaksjon – en reaksjon de kan bruke til sin fordel. Og det får de.

Jeg liker Trump, og jeg liker at han ofte unngår manuskript og reflekterer åpent over ting som skjer. Men også av varme tilhengere kan Trump bli kalt en «loose canon», både på grunn av impulsiviteten, og det faktum at han ikke er bundet på hender og føtter av amerikansk industri og andre maktstrukturer, slik andre presidenter har vært. Han gjør som han vil, han er til tider impulsiv, og akkurat denne impulsiviteten er det BT nå forsøker å utnytte.

Og Trump reagerer, og det er til og med en perfekt reaksjon, sett med deres øyne. De får fokuset over på Trumps personlige stil, og med en logrende velvillig presse får vi servert nok et lass med negativt vinklede artikler – om Trumps personlige stil og væremåte.

Zuckerberg koser seg når han nå kan latterliggjøre presidenten, som vil sensurere selskaper som presidenten selv mener sensurerer for mye! Ja, han har tilsynelatende et retorisk poeng. For øyeblikket.

Spørsmålet er selvsagt hva som skjer på sikt. Det er gjort mye og grundig arbeid med å kartlegge BT sine brudd på ytringsfriheten i USA, og selv om BT kanskje scorer et billig retorisk poeng, og tilsynelatende lykkes med å fyre opp Donald littegrann – så begynner de kanskje å skjønne hvilken vei dette forhåpentligvis – for oss som er glad i ytringsfriheten – går.