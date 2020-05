annonse

Hege Storhaug spør retorisk hvorfor pinsen ikke får like mye oppmerksomhet som id av NRK. Storhaug påpeker som vanlig bredt, skarpt og dypt. Men et viktig aspekt nevner hun ikke: Det som trumfer NRKs liksomateistiske holdning til id.

Pinsen er død. Uansett hva den egentlig betyr, så er pinsen død for nordmenn flest. Mange går på byen og drikker seg drita fulle. Men ramadan og id lever sine «hellige» liv. Ikke for alle muslimer, men det er langt flere muslimer i Norge som feirer id, enn etniske nordmenn som feirer pinsen. Islam lever i all sin jalla-ovetro. Kristendommen dør, og ønsker islam velkommen i kirken for bønn i disse koronatider.

NRKs «sekulære» visning av id-feiringen var underlig. En muslimsk Ingrid Espelid lagde islamsk «ribbe», også kalt samosa, mens folkelige bilder av festen strømmet inn. Det var mye jallamusikk. Helt ufarlig. Nesten hundre prosent sekulært. Som om id bare var en eksotisk julaften.

Så lenge id blir fremstilt som noe sekulært blir den godtatt hos nordmenn flest. Det virkelige islam holder id opp som noe mye viktigere enn mat, klær, jallamusikk og overflatisk kultur. Fasten er ikke bare for å vise medynk med de fattige. Den skal gjøre den troende underkastet Allah. Det tok ikke NRK tak i.

Pinsen er ikke like «happy» som id

Hva er pinsen? En tro på at Gud og Jesus ble igjen i en hvit due på jorden? At vi alle kan snakke med Gud gjennom den duen? Være sammen i et kurr? Det blir for sært for en sekulær nasjon. Og om det skulle være sant, så er det mye enklere å bare vite at han der Muhammed var best, ingen protest. For hva er en flaksende due sammenlignet med en allvitende profet som ikke tåler motsigelse?

Islam er et kjempetabu i det dannede selskap

Forfatter Ole Asbjørn Ness sa at islam er kjempetabu i den dannede samtalen. Han sa at om du snakker om slike ting blir du «Märtha». Engler og galskap. Eliten våger ikke gå inn i det i samfunnsdebatten. Men islam setter slikt som et premiss. Det er «naturlig». For det står jo i koranen. Og hvis du er sårbar er det sikkert «godt» å komme inn i et felleskap der galskap og overtro er naturlig.

Som Storhaug har poengtert, har vi i Norge lagt mørkemennene og kristendommen bak oss. Når vi hører om overgrep fra Smiths venner og Jehovas vitner reagerer vi med avsky. Det er ikke en del av det vi tror på som samfunn. Men når vi hører om overgrep fra Islam så tier vi. Det er som vi sier at kristendommens overgrep er vår skyld, mens islams overgrep er enda mer vår skyld, for de følger bare Abrahams tro. Samme start på boka vi for lenge siden har forstått er galskap.

Muslimer flest har nok sett gjennom galskapen

Selvsagt er muslimer flest fanget. Og ikke heller tror de på faenskap. De fleste som er så uheldig å bli født i et muslimsk land er sikkert sekulære og smarte. Undertrykket av et regime, livredde for konsekvensene av hva de tenker, om de skulle sette det ut i livet. Det er en forferdelig skjebne. Og de lever den nå. Å gjøre motstand, er livsfarlig. Og det «frie» Vesten som burde hjelpe de undertrykkete er diplomatisk i et limbotankerus, tar på seg en hijab på diplomatiske reiser til diktaturer.

Islam er bakpå. Selv de som bare «følger» islam passivt er feige. Men islam er en av de største kreftene på jorden. Islam ligner en demon. Jesus er en liten inkarnert due i sammenligning.

Id er underkastelse, men fremstilt som en fest

Id er nok mest en spise- og gaveorgie for mange. Men jeg er rimelig sikker på at den for et ikke ubetydelig antall er mer religiøst ladet enn det statskanalen ville vise Norge.

Thor Gjermund Eriksen har mye makt. Når NRK gjør et slikt stunt, og han er innsatt som sjef (av blant annet Erna og Siv) i over fem år til, skal det ekstremt mye til for at ikke konseptet repeteres, og sikkert utvides neste år. At NRK var først i Europa med dette id-stuntet gjør dem garantert bare stolte. Se frem til id-feiring de neste årene. Større og større. Kanskje med flere religiøse innslag etterhvert? I år var det en ufarlig samosarøre.

Når skal NRK gå islam i sømmene, slik de spratt kristendommen opp? Er de så dumme at de ikke ser at islam er verre for verden enn det mørkemennene i kristendommen var for relativt sett, kort tid siden?