Frp og regjeringen forhandler nå om revidert nasjonalbudsjett og den tredje koronapakken. Frp krever blant annet storsatsing på samferdsel.

– Vi kommer til å knytte tiltakene i den tredje koronapakken til forhandlingene om revidert budsjett. Vi har bestemt oss for at et av våre viktigste krav er at vi skal få tilslutning for å fjerne all bompengeinnkreving på riksveier i ferien, fra 1. juli til skolestart, sier Frps forhandlingsleder Sylvi Listhaug til VG.

Torsdag denne uken startet Frp forhandlingene med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett. Etter at regjeringen fredag la fram den tredje koronapakken, omfatter forhandlingene nå også innholdet i denne pakken.

Ifølge foreløpige anslag fra Frp vil bompengefrie riksveier koste rundt en halv milliard kroner.

To milliarder til veibygging

Etter at pakken ble lagt fram fredag sa Listhaug til NTB at hun vil bruke mer penger på vei.

– På vei er det ingenting. Frp mener det bør lukte asfalt og bygges vei, slik at norske entreprenører kan holde hjulene i gang. Vi skal sikre penger til prosjekter som vil bedre veistandarden, og som bygges uten bompenger, sa Listhaug.

Nå har Frp satt en prislapp på hva det vil koste å gjøre dem fornøyd.

– Vårt krav er at vi skal bruke to milliarder kroner ekstra på veiutbygging. Vi vil satse på mindre prosjekter som ikke utløser bompenger og som sysselsetter norske bedrifter, sier Listhaug til VG.

Jernbanekrav

Frp kommer også med et jernbanekrav i forhandlingene med regjeringen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å sette byggingen av dobbeltsporet på Dovrebanen på strekningen Kleverud-Sørlie-Åkersvika i Stange kommune sør for Hamar, som vil bli en del av Intercity-triangelet, på vent. Grunnen er kostnadsoverskridelser på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

– Det trengs 180 millioner kroner for å unngå utsettelse av byggingen. Dette vil vi jobbe hardt for å få på plass. Det er helt uvirkelig at et prosjekt som er startet og som «går på skinner» og hvor det ikke er overskridelser, blir stoppet, sier Tor André Johnsen som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Frp, til NTB.

– Viktig for hele landet

Opprinnelig var det bevilget 180 millioner kroner til å starte bygging i år, mens behovet i 2021 var utregnet til å være om lag 510 millioner kroner.

Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud sier at det er viktig at dobbeltsporutbyggingen starter opp igjen i 2020.

– Ellers rekker vi ikke tidsplanene i Nasjonal transportplan om å være ferdig til Åkersvika i 2026. Dette er ikke viktig bare for Hamar, men for hele landet. Det er viktig at vi får ned reisetiden Oslo-Trondheim på Dovrebanen ned mot 5 timer. Det oppnår vi ikke om vi ikke får fullført Intercity-utbyggingen, sier han.

Håper på enighet

Mudassar Kapur (H), som leder forhandlingene med Frp for regjeringen, sier til VG at han foreløpig ikke kan svare inngående om enkeltforslag.

– Det viktigste for Høyre nå er å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Vårt mål er å få til en enighet mellom de fire borgerlige partiene, slik vi har klart de siste sju årene. Vi har akkurat startet samtalene og ser fram til konstruktiv dialog om Frps forslag, og det viktigste er at det blir en god helhet til slutt, sier Kapur, som leder av finanskomiteen på Stortinget.