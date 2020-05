annonse

annonse

Tenk deg at du sitter på en buss, eid av et privat busselskap som befordrer offentlig transport. Du snakker med reisefølget ditt om hvilke ihuga abortmotstandere dere er. Bussjåføren liker ikke det dere sier, og kaster dere av bussen. Det har han selvsagt ikke hjemmel for. Facebook, Twitter, YouTube og resten av Big Tech-selskapene kaster ut folk som ikke har brutt noen lov, hver eneste dag.

Big Tech påberoper seg eiendomsrett

Facebook, Twitter og de andre er høylytte om at de er eiere av sine portaler, og derfor skal ha rett til å bestemme hva som publiseres der. Deres problem er at hvem som helst som har internett og en e-postadresse, kan registrere seg. Per definisjon er det vanskelig å komme utenom at disse portalene er offentlige steder hvor det kun er myndighetene som har autorisasjon til å lage og håndheve lover.

annonse

Ja da, jeg vet at jeg må signere på at jeg er enig i retningslinjene

Mange vil protestere og si at jeg har sagt meg enig i portalens regler for hva jeg kan ytre meg om når jeg signerer avtalen som gir meg adgang. Det ville ha vært greit hvis Facebook og lignende var lukkede forum. Det er de ikke. De viser og bruker mitt innhold i offentlig sammenheng på alle tenkelige vis, som de kan tjene penger på.

Les også: Trump-administrasjonen med tiltak mot sensurering av konservative stemmer på sosiale medier

Jeg gir blanke i hvor mektige disse Big Tech selskapene er. Ytringsfrihet er en menneskerettighet nedfelt i artikkel 19 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. De har ikke lov til å fralure meg rettighetene mine ved å få meg til å signere en avtale om at de skal være politimyndighet og begrense ytringsfriheten min.

annonse

Har vi ennå ikke forstått hva internett er?

Ingen eier internett. Internett er allemannseie. Idéen om at private selskaper, på offentlig sted, kan håndheve lover de selv har funnet på, slik de selv lyster, er mildt sagt det verste lureriet som noen gang er lansert og kjøpt av folk og regjeringer i hele verden.

Til hjemlige forhold

Det samme prinsippet gjelder også kommentarfelt som er åpne for allmenheten i norske publikasjoner. Jeg skrev om det tilbake i 2013, noe som vakte betydelig debatt om eiendomsretten som angivelig skal rettferdiggjøre sensur av lovlige ytringer i fora som er gjort tilgjengelige for offentligheten. Myndighetene roper på redaktøransvar, som i realiteten kun betyr at redaktører pålegges ansvar for at ulovlige ytringer fjernes. Når det kommer til lov om forstyrrelse av offentlig ro og orden i et ikke-fysisk rom, er det snakk om spamming. Litt som de sjarmerende hylekorene som overdøver folk som holder tale.

Les også: Kvinnemafiaen i dansk presse: Sensuren er total

annonse

Jeg er ikke i tvil

Dette er spørsmål som i aller høyeste grad bør prøves i domstolene. Ikke bare for å få klargjort hva som er et offentlig rom på internett og hvilke lover som gjelder der, men også hvem som har eiendomsrett til materiale som brukerne produserer og legger ut. Uavhengig av hva en domstol måtte ha å si om saken står min mening fast. Det er FNs verdenserklæring og norsk lov som bestemmer hva jeg kan ytre meg om offentlig på en portal jeg er gitt fri tilgang til. Ikke Mark Zuckerberg.