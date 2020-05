annonse

Ja, nå er nok nok. Og maken til den frekkhet du tok deg til i nyhetene sist helg, da du kritiserte de andre for pengebruk av skattebetalernes penger da de installerte glassvegger i Stortingssalen.

Ja, 200 000 til 300 000 kroner er litt penger. Men hva vil det koste nå staten per barn som får staten til far? Dette ble dessverre vedtatt. Jo, et nøkternt anslag med minstebidrag (da barn ved assistert befruktning for enslige ikke har noen biologisk far) og hjelp til befruktning, og så videre, tyder på i alle fall 1 million kroner per barn. Så hvis for eksempel 50 enslige velger assister befruktning, så blir det 50 millioner kroner – i beste fall. Da er ikke psykologhjelp, andre tjenester og alle senere erstatningssaker mot staten fra en del barn tatt med. Dette handler om barn som blir nektet kjennskap til sine foreldre stikk i strid med FNs barnekonvensjon! Det regnestykket sier du ikke noe om, Siv. Og det vil komme mange erstatningssaker fra barn som ikke fikk vite hvem sine fedre/foreldre er.

Heller sier du ikke noe om hvem som nå skal vente enda lenger i helsekøer når dere i stedet vil gi hjelp til ellers friske folk – for at de skal kunne få realisert seg selv litt mer. Det er de mest syke og hjelpetrengende som nå får svi.

Hadde du vært en ordentlig leder så hadde du sørget for at vi slapp å montere denne veggen – og spart nettopp de pengene. Du kunne tatt hensyn til at noen i ditt eget parti mente noe annet enn flertallet, og sørget for at forholdstallet ble i samsvar med det at alle møtte. Men det er nok av tilfeller der du har styrt som en diktator i eget parti, og sørget for å holde verdikonservative borte ved diverse avstemninger. Det går dessverre en rød tråd (eller svart nedoverbakke) siden valget i 2009, og «flørtingen» med saken om aktiv dødshjelp, via adopsjon for homofile til den store ulykken for landet blant andre du påførte oss sist tirsdag. At det skal være rom for frihet i samvittighetsspørsmål, men samtidig ikke sørge for at trusler blir stoppet tjener deg til liten ære. Når Frp-ere på Stortinget gang på gang blir truet eller frosset ut av sine ledere, så er det noe galt. Det er flere ganger vi ber våre representanter ta opp ting, men vi får til svar at «det orker vi ikke, for vi orker ikke mer bråk med Siv nå».

Nå skal vi altså få oppleve at par får barn som ikke engang er i slekt biologisk med noen av sine foreldre. Og i første omgang at flere ikke har bruk for en far. (Ja, jeg skjønner ikke at mennene finner seg i det) Og du må heller ikke tro at folk flest er enige med dere i det. Jeg har spurt mange tilfeldige og alle svarer at «det er ikke sånn vi ønsker at det skal være». Men de er oppgitte og trekker på skuldrene – for «det nytter jo ikke hva JEG mener». Det er mildt sagt forstemmende å se og høre på deg og Åshild Bruun Gundersen, og hva dere kan stå og lire av dere. Dere har nå lagt opp til et sorteringssamfunn og gjort veien lettere for det som blir det neste om noen år: At man også velger kjønnet på barnet de ønsker seg, egenskaper, arv, og så videre. Ja, vi voksne husker jo utvelgelsessamfunnet i 1930-årene. Det er ikke helt der ennå, nei, men det kommer som en følge av dette. For om litt til så er jo det «i pakt med tiden», og noe annet vil være umoderne.

Jeg hadde tro på Frp en gang og ble medlem i 2003. Da leste jeg hele programmet (cirka 100 sider) og var enig i alt. Men nå kjenner jeg det ikke igjen. Carl I. Hagen var på Bolkesjømøtet i (det såkalte «Dolkesjømøtet») i alle fall i stand til å ta et oppgjør med ultraliberalistene og kjøre frem et parti med en mer behersket, konservativ liberalisme. En syntese av liberalisme og nasjonale verdier og kristne verdier. Men Siv, dere har bare snikinnført det ultraliberalistiske igjen, og nektet ethvert oppgjør. Dessuten var Frp før et parti som kunne tenke konsekvenser. Nå er dere som de fleste andre, nesten bare styrt av følelser. Og når et land skal styres av følelser blir det farlig.

Jeg har hatt mange aktive (og på slutten noen mer passive) år i Frp. Men nå har du gjort meg og mange flere hjemløse hva politikk angår. Du nevnte for meg på et fylkesårsmøtet i Troms at å høre til Frp var som å høre til en familie. Vel, i så fall har du nå gjort meg og mange andre totalt arveløse. Jeg er ikke med i en sånn familie lenger. Morna, Siv.

Jeg hadde dog litt tro på Sylvi Listhaug, men hun fornektet dessverre også at hun kjente oss (vi verdikonservative).