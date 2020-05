annonse

Illegale migranter som krysser Den engelske kanal i småbåter truer med å drukne seg selv eller sine barn for å holde franske skip unna.

Migranter fra coronainfiserte leirer langs den franske kysten mot Den engelske kanal har den siste tiden krysset stredet mot Storbritannia i rekordantall. Mange har tilsynelatende blitt eskortert inn i britiske farvann av franske skip, snarere enn bli tvunget til å snu og vende tilbake til Frankrike.

Britiske myndigheter, som har betalt millioner av pund til Frankrike for å få stopp på strømmen av migranter fra Frankrike til Storbritannia, har forsvart franskmennene, og begrunnet dette med at franske myndigheter ikke kan bryte inn dersom migranter krever assistanse basert på internasjonal lov og at britiske myndigheter ikke kan nekte migrantene fra å ta seg inn på britisk territorium.

The Times rapporterer at en mulig årsak til at franske skip ikke griper inn og tvinger migranter til å returnere til Frankrike er at migranter truer med å kaste seg selv eller sine barn over bord, dersom de franske skipene kommer for nære.

– Franskmennene har ikke mye valg annet enn å trekke seg tilbake og skygge båtene inntil de er nære et britisk grensepatruljefartøy, hevder reporter Richard Ford.

Det som derimot virker temmelig klart, er at migranter som gjør dette bryter flere internasjonale, britiske og franske lover. Likevel har hverken Storbritannia eller Frankrike indikert at de arresterer illegale migranter av den grunn.

Det er også uklart hvorfor migrantene ikke kan bli sendt tilbake til Frankrike når de kommer til Storbritannia, ettersom de internasjonale konvensjonene mot slike returer ikke er juridisk bindende.