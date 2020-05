annonse

I de få artiklene som får beholde kommentarfelt vil journalisten også kunne delta i diskusjonen.

– Hvis journalistene i VG får et større eierskap til kommentarfeltene i sakene sine, så vil det også heve kvaliteten. Det er derfor viktig at alle VG-journalister får det eierskapet, og skal bidra ved å svare på spørsmål, informere om endringer eller gir honnør til folk som kommer med gode poenger eller rettelser, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne til Medier24.

Brenne sier at kommentarfelt kan passe til saker med stor betydning for samfunnet og for demokratiet, eller saker med engasjerende eller diskusjonsvennlig innhold.

– Journalistene skal ikke sitte låst i kommentarfeltene hele dagen, men det har en bra og oppdragende effekt når journalistene er til stede. En av VGs hovedambisjoner er å være ledende på digital fortellerteknikk, og å forholde seg til kommentarfeltet er faktisk en del av dette.

– Hva sier journalistene selv til dette?, spør Medier24.

– Det er sikkert ulike meninger om dette, men dette er forankret og bredt diskutert hele veien fra redaktørkollegiet og ned til mellomlederne. Min personlige mening er at dette er en helt naturlig del av det å være journalist i dag. Det bygger både deg som journalist og mediehuset du jobber for på en klok måte, svarer Brenne.

Brenne sier at årsaken til at de gjør denne endringen er at nivået på kommentarfeltene har vært lavere enn det de ønsker. Derfor tar de nå grep. VG er primært folkets avis, og leserne bør ha mulighet til å interaktere med redaksjonen, mener han. Hadde de stengt kommentarfeltene helt, så hadde det gjort VG til en dårligere arena for konsumering av journalistikk.

– Dette er strategisk riktig for oss, men vi ønsker bedre kontroll, sier han.