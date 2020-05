annonse

Greenpeace og Miljøpartiet de grønne (MDG) mener at olje og gass er på vei ut, og at det å bistå en bransje som likevel, etter deres mening, skal forsvinne, er å kaste penger ut av vinduet .

– Jeg forstår frustrasjonen rundt omkring i landet og i oljebransjen for den situasjonen vi er oppe i. Myndighetene har over mange år gitt incentiver for å holde seg til olje og gass og har ikke startet en nødvendig omstilling. Nå må politikerne være mye strengere med å stille krav om at pengene i tiltakspakken skal gå til omstilling, sier Martin Norman i Greenpeace til E24.

Det store bildet

Daria Maria Johnsen i MDG Stavanger mener at oljebransjen har et kortsiktig perspektiv. Hun sier at etterspørselen etter olje og gass går nedover, samtidig som klimamålene og klimakravene fra EU skjerpes. Derfor må vi ta hensyn til klima og framtidige arbeidsplasser, mener hun. Vi må gjøre mer for den grønne omstillingen, som alle angivelig er enige må komme. Om vi bedrer skattebetingelsene for oljebransjen, uten en tydelig vridning mot grønne investeringer, lager vi bare en ny boble og utsetter den store smellen til senere.

Martin Norman i Greenpeace sier at det var beklagelig at politikerne ikke satte i verk tiltak som kunne føre til en mindre smertefull omstilling da oljeboblen herjet på starten av 2010-tallet. Nå er han skeptisk til å kaste nye milliarder etter oljeselskapene. Norman mener at det er et hav av muligheter der ute, og han sikker på at oljeselskapene klarer en omstilling, bare de får muligheten.

– Dessverre vil dette også bety tap av arbeidsplasser. Men det er gjerne slik at når en arbeidsplass blir borte, oppstår det en ny en et annet sted. Vi må nok forberede oss på at verden kommer til å se annerledes ut, og det må den også gjøre. Vi kan enten ha en styrt omstilling av Norge, eller en hard og brutal omstilling, sier Norman.

Leder i tankesmien Norsk klimastiftelse og redaktør av Energi og klima, Anders Bjartnes, sier til Aftenbladet at det er to syn på oljebransjen fremover: Enten fortsette eller avvikle næringen. Han selv ønsker det siste. Men Bjartnes vil ha en åpen diskusjon om vi skal stimulere til aktivitet, slik som oljebransjen ønsker, eller sette inn direkte omstillingstiltak til leverandørindustrien. Sistnevnte mener Bjartnes er viktigst, det er de som skal utføre omstillingen – som er helt nødvendig og som nå kommer med full fart.