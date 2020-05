annonse

annonse

Frp-politiker Steinar Bergstøl Andersen og vindkraftselskapet Buheii Vindkraft krangler for åpen scene i Agder.

Resett har fått videresendt en e-post, opprinnelig tilsendt en rekke fylkespolitikere i Agder fra Leon Eliassen Notkevich, daglig leder i Buheii Vindpark Green Investment Group. I e-posten reiser vindkraftselskapet Buheii Vindkraft AS innsigelse om at utvalgsleder Steinar Bergstøl Andersen (Frp) i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkesting er inhabil ved behandling av avgjørelser som gjelder Buheii vindkraftverk, en planlagt vindpark i Kvinesdal, som er vedtatt oppført.

Innsigelsen reises på bakgrunn av det som Buheii Vindpark AS anser som et «oppsiktsvekkende» utspill fra Andersen i Avisen Agder.

annonse

Buheii Vindpark har søkt om dispensasjon fra kulturminneloven fordi veien til vindparken i Kvinesdal vil gå i nærheten av en gammel fangstplass. Utbyggerne fikk avslag på søknad om dispensasjon, selv om det var gjort tilpasninger for å minske påvirkningen av kulturminnet.

Fylkesrådmannen anbefaler at det gis tillatelse til bygging av veien, men at fylkeskommunen og Kulturhistorisk museum må få anledning til å dokumentere kulturminnet med dets omgivelser før tiltaket gjennomføres, og at det må foretas en arkeologisk gransking av kulturminnene.

Les også: Frp foreslår vedtak mot vindmølleparker i Agder: – Meningsløs rasering av naturen

Vil trenere, fordyre og motarbeide

annonse

Steinar Bergstøl Andersen har sagt til Avisen Agder at han ikke ønsker å følge anbefalingen fra fylkesrådmannen.

– Hvis vi i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet får en mulighet til å trenere, fordyre, motarbeide eller forhindre at selskap som Buheii Vindfarm etablerer seg, så mener jeg at vi må gripe den muligheten, sa Andersen til regionalavisen (bak betalingsmur).

Det er på bakgrunn av denne uttalelsen at Buheii Vindpark reiser innsigelse mot at Steinar Bergstøl Andersen får delta i den videre behandlingen av det planlagte vindkraftverket i Kvinesdal.

Utenlandsk selskap med økonomiske motiver

Andersen mener e-posten fra Buheii Vindpark og Leon Eliassen Notkevich er et forsøk på uakseptabel politisk innblanding.

annonse

– Buheii Vindkraft avslørte gjennom e-posten til fylkespolitikerne at de ikke anerkjenner folkestyret i Agder. Vi har et ansvar i å beskytte våre demokratiske institusjoner, og ikke la utenlandske selskaper med økonomiske motiver forsøke å fjerne politikere de er uenig med. Slik oppførsel hører hjemme i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, sier Andersen til Resett.

Oppfordret til granskning

Nå tar Frp-politikeren til orde for at Buheii Vindpark blir gransket av kommunepolitikerne i Kvinesdal.

– Jeg vil anbefale kontrollutvalget i Kvinesdal kommune om å be om en uavhengig gransking av Buheii Vindpark, for å avdekke om det finnes andre forsøk fra det utenlandske selskapet om å undergrave demokratiske prosesser eller grunneiere i Kvinesdal, sier Andersen.

Les også: Vindkraft-selskap setter opp Norges største klimaklokke

Forsvarlig saksbehandling

Leon Eliassen Notkevich stiller seg avvisende til Andersens uttalelser, og mener at det er Frp-politikeren som har gått over streken med sitt uttalte ønske om å motarbeide vindkraftselskapet.

– Han har gitt uttrykk for at han ikke har til hensikt å følge grunnleggende prinsipper for forsvarlig saksbehandling. Saken handler om en veiendring på grunn av et kulturminne, sier Notkevich i en uttalelse til Resett.

annonse

Steinar Bergstøl Andersen opplyser at samtlige medlemmer av hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkesting har stemt for å avvise innsigelsen fra Buheii Vindpark. Dermed førte klagen fra vindkraftselskapet ikke frem, og Andersen vil fortsatt kunne være delaktig i fylkespolitisk behandling av saker gjeldende vindparken i Kvinesdal.