Mannen som ble drept under en demonstrasjon i USA fredag, var 21 år og ble skutt da en ukjent person skjøt mot bilen han satt i, og han prøvde å komme seg vekk.

Det opplyser politiet i Detroit i en pressemelding lørdag.

Det ble først opplyst at det var avfyrt flere skudd fra en Dodge Durango, en stor firehjulstrekker, mot en gruppe demonstranter i 23.30-tiden fredag kveld, men nå opplyser politiet at mannen som ble skutt, satt inne i en bil og at det ble skutt utenfor.

Etterforskningen har vist at en ukjent person har skutt mot bilen, og at de tre som befant seg inne i den rømte ut. Offeret ble truffet av skudd på et eller annet tidspunkt i hendelsesforløpet og fraktet til sykehus, der han døde av skuddskadene.