annonse

annonse

Pandemien forverrer økonomiske forhold og de eksisterende matkrisene i verdens utviklingsland. Det undergraver den politiske stabiliteten og gir økt grobunn for terror.

Kyle Kattelman og Nisha Bellinger er statsvitere som studerer utviklingsland og politiske konflikter. De har nylig publisert en studie som identifiserer en potensiell kobling mellom covid-19-pandemien og økt omfang av vold og terror i utviklingsland. De har skrevet en oppsummering av funnene sine i Defense One.

Forskerne konkluderer med at ettersom det globale sør er dårlig rustet til å håndtere spredning av covid-19, vil pandemien få ringvirkninger langt utover folkehelse og økonomisk aktivitet. I takt med at coronaviruset sprer seg i utviklingsland i Afrika og Asia, vil terrortrusselen sannsynligvis også øke der.

annonse

Økt matusikkerhet – som fører til sult og underernæring – vil gjøre borgere frustrerte over maktesløsheten til sine respektive myndigheter. Terrorgrupper vil utnytte dette sinnet for å øke rekrutteringen i sine rekker.

Sinne

Kattelman og Bellinger forklarer at ekstremvær, politiske konflikter og økonomiske sjokk har en tendens til å øke matusikkerhet på en generell basis – særlig blant barn, eldre, fattige og personer med nedsatt funksjonsevne. I 2019 var rundt 55 land i Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten og Asia allerede i en matkrise.

Coronavirus-pandemien har forårsaket store politiske og økonomiske problemer selv i rike industriland, så når krisen for alvor befester seg i verdens utviklingsland, vil de få alvorlige problemer med å mate befolkningene sine.

annonse

Les også: Det blir flokkimmunitet i det globale sør

Politiske ledere i stater i det globale sør vil i stor grad være maktesløse til å ta tak i de menneskelige lidelsene forårsaket av covid-19. Den prekære situasjonen vil skape en voldsom frustrasjon og sinne blant lokalbefolkningene i disse landene mot deres respektive regjeringer. Myndighetene kan da få vanskeligheter med å beholde samfunnsfreden.

Dette vil gi en åpning for terrorgrupper til å rekruttere nye medlemmer. I mange tilfeller gjør terrororganisasjoner det regjeringene ikke kan eller ikke vil gjøre: Å tilby maten og pengene lokalbefolkningene trenger for å overleve.

Afrika

Kattelman og Bellinger skriver at konfliktene som dominerte Afrika før pandemien ankom kontinentet, bestod for det meste av terrororganisasjoner som bruker vold for å forsøke å oppnå politiske eller sosiale endringer i sine hjemland – som Boko Harams blodige terrorkampanje i Nigeria.

annonse

Disse konfliktene skjer i stater der sentralregjeringene er for svake til å effektivt bekjempe terroristene og deres gruppeledere. På grunn av svak styring og porøse grenser mellom land, sprer volden seg ofte inn i andre svake stater og omslutter til slutt hele regioner – som i Sahel og Afrikas horn.

Les også: Ekspert: Norge vil være på den tapende siden hvis vi involverer oss i Sahel-krigen

Allerede før pandemien brøt ut, hadde regionale konflikter ført til alvorlige matkriser i deler av Afrika. De nasjonale lockdown-tiltakene som nå er innført på tvers av kontinentet vil bidra til å begrense coronavirus-smitte, men samtidig forårsake andre samfunnsrelaterte og økonomiske problemer, som kan føre til økt grobunn for vold og terror.

Eksempel 1: Nigeria

Kattelman og Bellinger opplyser at befolkningen i Nigeria allerede er svært frustrert over sentralregjeringen sviktende respons på pandemien, spesielt dens manglende evne til å forsyne tilstrekkelig med mat til alle som trenger det.

Nigeria har et stort antall personer som jobber i den uformelle sektoren, som i stor grad ikke lenger er i stand til å tjene til livets opphold på grunn av samfunnsnedstengingen. Som en konsekvens, har de ikke nok mat til å fø seg selv på egenhånd, og sentralregjeringen har ikke vært i stand til å skaffe mat til alle i nød. Denne matmangelen har allerede ført til store protester i Abuja, og voldsom panikk når folk skal plukke opp nød-matforsyninger fra regjeringen i hovedstaden Lagos.

Les også: Sahel: Nigeria, Tsjad og Niger med «massiv» felles offensiv mot islamister

Terrororganisasjonen Boko Haram – dedikert til å opprette en islamsk stat i Nigeria – bruker aktivt dette sinnet til å styrke sine voldskampanjer. Boko Haram er kjent for å rekruttere arbeidsledige unge voksne fra familier som lever i fattigdom uten tilstrekkelig med mat. Det rapporteres om at gruppen nå har brukt pandemien til å øke rekrutteringen av unge menn til å utføre terror, bakholdsangrep, kidnappinger og bombinger.

annonse

Pandemien har også resultert i fornyet vold i regionen rundt Tsjadsjøen, der et nylig Boko Haram-angrep mot det nigerianske militæret 21. mai drepte 47 individer. I nabolandet Tsjad, stod terrororganisasjonen bak et bakholdsangrep mot den tsjadiske hæren som drepte 92 soldater – det dødeligste angrepet noensinne på Tsjads militære.

Selv når Nigeria gradvis løfter lockdown-tiltakene, vil arbeidsledigheten forårsaket av samfunnsnedstengingen sannsynligvis vedvare over en lang periode, og redusere folks mulighet til å ha råd til basiske nødvendigheter som mat.

Dette voldsmønsteret strekker seg til andre krigsherjede områder på det afrikanske kontinentet. Mosambik og Mali, for eksempel, opplever en økning i angrep fra islamistiske opprørere i kjølvannet av pandemien. Det er sannsynlig at matutrygghet forårsaket av coronavirus-pandemien også spiller en rolle der.

Eksempel 2: Pakistan

Kattelman og Bellinger forklarer at i Asia var Pakistan i en matkrise allerede før pandemien fikk fotfeste i landet – med 60 prosent av befolkningen som opplevde matusikkerhet på grunn av tørke og dårlige økonomiske forhold.

Per 28. mai var det registrert over 61.000 positive covid-19 tilfeller i landet. Lockdown-tiltakene som er innført for å begrense smittespredningen, gjør det vanskelig for dagsarbeidere og håndverkere å tjene til livets opphold, så sult har blitt en enda større bekymring for mange pakistanere. Den pakistanske regjeringens innsats for å skaffe tilstrekkelig med mat til innbyggerne vil sannsynligvis ikke være nok til å imøtekomme det enorme behovet.

Les også: Pakistan nekter for å støtte terroristgrupper

De stadig forverrende sosio-økonomiske forholdene i landet forårsaket av coronavirus-pandemien, har allerede ledet til en merkbar økning i terrorrekruttering. De notoriske Pakistan-baserte terrorgruppene Lashkar-e-Taiba og Jaish-e-Mohammad oppsøker for tiden individer som er blitt negativt berørt av coronaviruset og tilbyr viktige tjenester og hjelp, slik at folk kan komme seg helskinnet gjennom denne vanskelige tiden.

Til gjengjeld får terroristene lojaliteten til lokalbefolkningen og tilgang til nye rekrutter. Innsatsen til de to terrorgruppene har allerede ført til en økning i antall terrortreningsleire i Pakistan. Indiske etterretningskilder indikerer også at gruppene, sammen med deres allierte Hizb-ul-Mujahideen, kan sende flere terrorister inn i Nord-India i tiden fremover.

Lignende tendenser kan sees i andre deler av Asia. I Tyrkia, for eksempel, jobber individer tilknyttet Islamsk stat (IS) med å rekruttere migranter fra Sentral Asia, som har blitt arbeidsledige som følge av covid-19-pandemien. IS har en tradisjon med å gå etter arbeidsledige og desillusjonerte individer, så pandemien gir organisasjonen økt tilgang til rekrutter.

Generell utvikling

Denne utviklingen er ikke begrenset til de overnevnte eksemplene. Overalt i utviklingsland, forsterker coronavirus-pandemien eksisterende samfunnsproblemer, som forverrer matusikkerhet og økonomiske utfordringer, som gir økt grobunn til terror og vold.

Les også: Pandemien betyr spikeren i kista for dagens skjøre globaliserte handelsregime