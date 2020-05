annonse

Fire måneder etter at Kina stengte ned økonomien i slutten av mars, er aktiviteten tilbake på 90 % av nivået før coronaviruset slo til. I denne korte gjennomgangen fra britiske The Economist ser man nøyere på hva gjenåpningen i Kina kan lære oss om resten av verden.

«Selv om 90 % kan høres bra ut, kan det være katastrofalt for mange,» er budskapet i videoen. The Economist går gjennom hvordan flyreiser, ferie- og jobbreiser, samt konsert-, restaurantbransjen og utelivet generelt neppe kommer tilbake på lang tid.

Og det kan innebære en vedvarende økonomisk tilbakegang slik at økonomien kanskje stanger hodet i taket på disse 90 % av kapasitet. Da vil også arbeidsløsheten være høy og etterspørselen i en lang rekke andre sektorer bli negativt påvirket.

The Economist tror optimismen i aksjemarkedene fort kan snu når man innser varigheten av denne nedturen. En konkursbølge, som markedet ikke ennå har priset inn, kan komme over sommeren.

– Lang depresjon

Moodys sjefsanalytiker, Mark Zandi, er av tilsvarende pessimistisk innstilling. I et intervju med CNBC spår han at økonomien ikke er tilbake for fullt før «rundt midt i tiåret», det vil si rundt 2025.

Zandi sier at skaden allerede har skjedd og at mange virksomheter ikke kommer til å gjenåpne. Det kommer en konkursbølge i løpet av noen måneder. Han forventer at en stor andel av de som er permittert kommer til å miste jobben permanent.

En V-formet oppgang er usannsynlig, sier han og mener videre at folk bare er «i startfasen av å forstå hva de økonomiske konsekvensene kommer til å bli.»

Intervjuet med Zandi kan sees her.

