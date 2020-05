annonse

En god del av de som i dag fordømmer skatteparadiser har selv levd godt av penger plassert i skatteparadis. Så dypt stikker det. Fritt Ord-stiftelsen er en av de største norske kundene til Nicolai Tangens hedgefonds på Cayman Islands.

De har verdier for til sammen en kvart milliard kroner plassert på Cayman Islands. Fritt Ord har vært kunde av Nicolai Tangen helt siden han startet opp i 2005. Avkastningen har vært på til sammen 312 millioner kroner.

Fritt Ords har ingen problemer med å forsvare investeringen

– Vi gjør løpende vurderinger av våre investeringer, med tanke på både etiske og finansielle problemstillinger, svarer direktør Knut Olav Åmås til Kapital .

Erling Borgen har mottatt rundt to millioner kroner fra Fritt Ord, og har markert seg som en høylytt motstander av skatteparadiser. Dette skrev han på Facebook:

– Jeg fikk innsyn i et oppsiktsvekkende bedragersk og ugjennomtrengelig system. I dag er systemet med skatteparadiser og selskaper som investerer for sine anonyme klienter langt voldsommere, mer effektivt og skittent enn på Rekstens og Jahres tid.

Erling Borgen velger å svare samlet på Kapitals ulike spørsmål til ham:

– Jeg er stolt over å ha mottatt støtte fra Fritt Ord til flere av våre samfunnskritiske dokumentarer. Fritt Ord er den viktigste stiftelsen vi har i Norge for å styrke menneskerettighetene, støtte ytringsfrihet og kritisk journalistikk. De siste årene har Fritt Ord gitt støtte til tusenvis av viktige prosjekter. Jeg synes det er strålende, skriver Borgen i en e-post til Kapital, og han avslutter den slik:

– Jeg har drevet med undersøkende journalistikk mot skatteparadisselskaper siden 1980-tallet, og jeg vil fortsette med tilsvarende journalistikk.

Den norske Helsingforskomité mener skatteparadis forårsaker menneskehetsbrudd, men de har også mottatt støtte fra Fritt Ord. De skrev dette om skatteparadiser i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv:

– Med ansettelsen av Nicolai Tangen risikerer Norges Bank å svekke Oljefondet som pådriver for åpenhet og menneskerettighetene (…) Skatteparadiser skaper økt ulikhet. De tilbyr alfapromillen og multinasjonale selskaper verktøy for å redusere skatt og skjule eierskap.

– Skatteparadiser bidrar til økende ulikhet i verden, noe som igjen forårsaker menneskerettighetsbrudd og hemmer fri konkurranse. Når det er sagt, er det ikke slik at alle som benytter seg av registrering i skatteparadiser driver ulovlig. Vi har ingen grunn til å tvile på det Fritt Ord skriver om sine to AKO-investeringer, slik de er gjengitt her, sier Fagsjef Gunnar M. Ekeløve-Slydal på vegne av Helsingforskomitéen.

Han legger imidlertid til at Helsingforskomiteen mener at også lovlige og åpne investeringer i skatteparadiser indirekte kan støtte opp under et system som muliggjør skatteunndragelse og hemmelighold.

Fritt Ord aldri fått noen spørsmål om eller kritikk for at stiftelsen har investeringer i fond registrert i skatteparadiser, sier Åmås til Kapital.