annonse

annonse

Det de færreste i Norge vet er at Adolf Hitler ønsket aktivt å fjerne mennesker med arvelig funksjonshemninger (die Untermensch) fra menneskeheten.

Han satte i gang prosjekt «Autanasia» (den vakre død) i seks psykiatriske sykehus i Hessen distrikt der det ble bygget gasskammer og krematorier i kjellerne. Til sammen 200.000 personer med Downs syndrom ble drept som en prøveperiode for ondskapen før han begynte å drepe jøder og romfolk.

Les også: Faktisk.no: Halvparten så mange barn fødes med Downs etter lovendring

annonse

Siden ingen protesterte mot at mennesker med Downs syndrom ble drept, så turde han begynne å drepe jøder og romfolk. Under en kampanje for å dokumentere at jøder var til økonomisk skade for samfunnet.

For syttifem år siden brukte man grusomme metoder for å fjerne uønskede medmennesker. I dag fjernes foster med Downs syndrom med private avgjørelser hos mor under begrepet «selvbestemt abort».

Stortingets vedtak for tre dager siden er basert på så mange gale slutninger at det åpner opp igjen for en målrettet holocaust mot kanskje noen av de svakeste blant oss – medmennesker med Downs syndrom.

I følge Dag og Tid 13. mars 2020 ble 98% av fostrene med Downs syndrom i Danmark abortert etter ultralydundersøkelser. 100% av fostrene med Downs syndrom på Island ble abortert. Da er det en sortering av medmennesker, på veien mot en utradering vi opplever. Uansett om feminister i SV, Ap og Frp kaller dette et personlig valg med navnet selvbestemt abort.

annonse

Når i tillegg sannheten bak disse tidlige ultralydundersøkelsene blir skjult, og det fortelles usannheter til svangre foreldre om «problemene» med å ha et barn med Downs syndrom. Da tilrettelegges det for å ytterligere fremme abort på fostre som (kanskje?) har Downs syndrom.

I VG har flere foreldre til barn med Downs syndrom protestert mot de føringer til abort på Downs syndrom som vedtaket på Stortinget fører til.

Og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har protestert på «fake news», som de tre partiene bruker for å dekke seg bak – og ved å dekke seg bak fake news oppfordrer de svangre mødre til å foreta slik abort på foster med Downs syndrom.

Men at kvaliteten på disse testene ikke holder mål. Blir dokumentert grundig av NFU

Jeg siterer: -Har fosteret Down syndrom, Edward syndrom, Pataus syndrom eller andre trisomier, så vil det ofte vise seg i form av forstørret nakkefold i uke 11 til 14. Ved fosterdiagnostisk tidlig ultralyd, er siktemålet å sjekke størrelsen på nakkefolden, i tillegg til noen andre indikasjoner på trisomi, spesielt utviklingen av nesebenet.

Men fosteret er lite, nakkefolden er bitte liten og hevelsen enda mindre. Det å måle tverrsnitt er ingen enkel oppgave, tverrsnittet er nemlig svært avhengig av vinkelen som tverrsnittet måles i. Alle som har kuttet en banan opp i skiver har erfart dette. Skjæres skivene vinkelrett på bananen, så blir skivene sirkulære og tverrsnittet lite. Skjærer en mer på skrå, så blir skivene elliptiske og tverrsnittet blir større. Oppgaven med å måle nakkefolden rundt uke 12 i svangerskapet, er såpass krevende at de færreste fødselslegene ved universitetssykehusene har kompetanse til å gjennomføre fosterdiagnostiske, tidlige ultralydundersøkelser.

annonse

Overlege Johan Arild Evang har gjort noen utregninger om metodens usikkerhet:

«Brukt på feil indikasjon, for eksempel hos kvinner uten spesiell risiko under 35 år, vil den [ultralydtesten] nesten bare gi falske positive prøver. Dersom en legger Kunnskapssenteret tall til grunn vil en hos en kvinne på 40 år få fem falske positive for hver sann positiv (Downs syndrom) mens hos en kvinne på 30 år vil få ti ganger så mange falske positive: 50 falske for hver sann.»

For når gravide på 40 år testes, så vil testen altså feilaktig vise at et foster har Downs syndrom eller andre trisomier i fem av seks tilfeller. Når den gravide er 30 år, så vil testen feilaktig vise at et foster har Downs syndrom eller andre trisomier i 50 av 51 tilfeller.

Når testen feiler mye mer blant yngre enn blant eldre gravide, så kommer det av at sannsynligheten for at barnet har trisomi, øker med morens alder.

Sikre svar er umulige å få med ultralyd, men med fostervannsprøve eller morkakeprøve, kan en få svar på om fosteret har trisomi eller ikke. Problemet med slike undersøkelser er at prøven kan skade fosteret eller medføre spontanabort.

Les også: McDonalds-ansatt med downs syndrom pensjonerer seg etter 32 år

Men uansett hvor sikker testen er, så er det ingen helsegevinst med tester for å avdekke trisomi. Oppdager en trisomi, så finnes heller ingen behandling. Den gravide kan ta abort, men om abort skal regnes som behandling, er et problematisk spørsmål.»

NFU og foreldre til barn med Downs Syndrom stiller betimelige spørsmål.

annonse