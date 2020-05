annonse

Journalister fra MSNBC og CNN tatt på fersken etter å ha prøvd å gjøre skam på de som ikke bruker ansiktsmaske.

I videoen øverst ser vi først en nyhetsreporter fra MSNBC som rapporterer live fra en by i USA. Nyhetsreporteren bruker selv ansiktmaske og prøver å gjøre skam på de som ikke bruker ansiktmaske eller «holder avstand» til andre folk.

En forbipasserende tar deretter frem sin egen telefon og begynner å filme TV-journalisten og hans kameramann. Journalisten peker deretter på den forbipasserende og ber kameramannen filmen mannen som ikke bruker maske.

– Du kan se her. Ingen bruker ansiktmaske, sier TV-reporteren og prøver å latterliggjøre mannen.

Den forbipasserende filmer deretter kameramannen og sier at kameramannen ikke bærer ansiktmaske.

– Ja, okay, sier TV-reporteren i det han innser at han er blitt avslørt.

Også i twitter-meldingen under kan vi se en TV-reporter fra CNN som gikk rundt på stranda og intervjuet de som ikke brukte maske og fortalte om farene ved koronaviruset.

Da kameraene var slått av viste det seg at på CNN-journalisten og hans kameramann ikke bærte maske. De gjorde det kun når de rapporterte på direkten.

CNN correspondent has face mask on for live shot, but not afterwards when walking the beach with cameraman https://t.co/LdDqm0eeNL

— CNN Commentary (@CommentaryCNN) May 28, 2020