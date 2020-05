annonse

Tidligere i år sa Storbritannia ja til kinesiske Huawei som leverandør til landets 5G-nett. Nå har britene snudd, og vil ha USA med på en demokratisk allianse mot Huawei.

I januar 2020 vendte Boris Johnson det døve øret til da USA advarte mot å involvere den kinesiske teknologi-giganten Huawei i Storbritannias 5G-nett. Isteden ble Huawei tillatt å bygge ut 35 prosent av infrastrukturen som skal gi britene raskere internett.

Senere har coronavirus-pandemien, herunder Kinas avstraffelse av land som kritiserer Kinas virushåndtering eller som ønsker internasjonal granskning av virusets opphav, fått Storbritannia på andre tanker.

Ikke minst skal Kinas nye sikkerhetslov ha fått Storbritannia til å miste tålmodigheten. Britene mener at loven bryter avtalen om Hongkongs overføring fra Storbritannia til Kina i 1997. Den sino-britiske felleserklæringen av 1984, som landene i fellesskap har registrert hos FN, slår fast at Hongkong skal ha selvstyre frem til 2047.

Nå tar Storbritannia til orde for å danne D10: en allianse av ti demokratiske stater som skal forhindre at Kina gjennom Huawei får kontroll over Vestens vitale infrastruktur. D10 sies å skulle omfatte G7-landene Canada, Frankrike, Italia, Japan, Tyskland, USA og Storbritannia selv, foruten Australia, India og Sør-Korea.

Meningen er at D10 skal finne alternative leverandører av 5G-infrastruktur, fortrinnsvis blant D10-landene selv, og omdirigere budsjettmilliardene dit.

Videre har britenes statsminister Boris Johnson beordret tjenestemenn til å utarbeide planer som innen 2023 skal kutte Huawei helt ut fra 5G-nettet.

Spørsmålet om en D10-allianse forventes å komme på dagsorden når G7 samles til toppmøte i juni, skriver South China Morning Post. Toppmøtet, som har USAs president Donald Trump som vertskap, skal i utgangspunktet handle om Kinas skadelige avgjørelser og gjenstridige oppførsel før, under og etter coronavirus-pandemien.

Huawei er blant verdens største utbyggere av infrastruktur for telekommunikasjon, og produserer dessuten mobiltelefoner og datamaskiner. Selv om Huawei utad fremstår som et privat selskap, er eierstrukturene uklare og delvis unndratt offentlighet. Huawei anklages for å ha tette forbindelser til kinesiske myndigheter, herunder etterretningstjenesten og militæret.