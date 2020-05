annonse

I USA foreslår to senatorer og et medlem av Representantenes hus å utestenge kinesiske studenter fra amerikanske universiteter. Grunnen er blant annet påstått spionasje.

Kinas håndtering av coronaviruset og deres påfølgende trusler mot verdenssamfunnet, foruten Kinas behandling av etniske minoriteter, innskrenkning av selvstyret i Hongkong og påståtte tyveri av intellektuell eiendom, har gjort forholdet mellom USA og Kina mer anstrengt enn på lenge.

Blant annet har amerikanske privatpersoner og delstatsmyndigheter tatt ut søksmål mot Kina for å bevisst ha spredt coronaviruset utenlands for å ikke gi Europa og Nord-Amerika økonomisk forsprang.

Nå fremmer to senatorer og et medlem av Representantenes hus et lovforslag som vil utestenge kinesere fra STEM-fag ved amerikanske universiteter, skriver South China Morning Post. STEM står for vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

Hvis forslaget vedtas, vil kinesere lempes ut fra verdens viktigste marked for høyere utdanning. Med læresteder som MIT og Caltech i spissen er USAs universiteter verdensledende i STEM-fag, og er som sådan en hovedkilde for kinesisk tilegnelse av kompetanse.

Blant forslagsstillerne er den republikanske senatoren Tom Cotton, en av de mest høylytte kritikerne av Kinas håndtering av coronaviruset.

– Det kinesiske kommunistpartiet har lenge brukt amerikanske universiteter [som base] for å spionere på De forente stater, sier Cotton, og legger til: – «The Secure Campus Act» vil beskytte vår nasjonale sikkerhet og opprettholde amerikansk forskningindustris integritet.

Rent teknisk vil utestengelsen skje ved at kinesiske statsborgere nektes visum for å studere STEM-fag på master- og doktorgradsnivå. Kinesiske statsborgere fra Hongkong omfattes imidlertid ikke av lovforslaget.

Lovforslaget rommer dessuten en bestemmelse om at amerikanere som rekrutteres av kinesiske talentprogrammer må registrere seg som utenlandske agenter.

Kinesiske studenter gir universitetene i USA klingende mynt i kisten. Det anslås at coronavirus-pandemien vil påføre universitetene et inntektsbortfall på 15 milliarder dollar, vel 148 milliarder kroner. Da kommer den foreslåtte visumnekten i tillegg.

Selv har Kina truet med boikott av australske universiteter fordi Australia har foreslått internasjonal granskning av pandemien.