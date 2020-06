annonse

En bil stod i flammer på Blystadlia mandag kveld.

Resett ble varslet om en bilbrann på Rælingen, cirka to mil utenfor Oslo, straks før 20:30 mandag kveld, av et vitne som hadde kjørt forbi.

Øst politidistrikt opplyser på Twitter at de rykket ut til en bilbrann ved Løvenstad klubbhus på Blystadlia i Rælingen kommune. Foreløpig ser det ikke ut til at noen er skadet, og det skal ikke være fare for spredning.

#Blystadlia, vi er ved Løvenstad klubbhus, ifm bilbrann. Oppdateres — Politiet i Øst (@politietost) June 1, 2020

Forøvrig er det ingen personskade. — Politiet i Øst (@politietost) June 1, 2020