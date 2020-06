annonse

Myndighetene ønsker å endre smittevernloven for å gi adgang til å tvangsisolere flere pasienter, skriver Dagbladet.

Helsedirektoratet opplyser i et høringsnotat at de har godkjent søknader om tvangsisolering på over 300 sykehjem i løpet av Corona-krisen.

«Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en lovendring som gir adgang til å gjennomføre tvungen isolering av personer uten samtykkekompetanse, som er smittet med Covid-19 i tilpasset bolig», skriver Dagbladet. Slike tiltak kan også omfatte tiltak i private hjem som bofellesskap eller omsorgsboliger, for personer med blant annet demens, og av bofellesskap og liknende for personer med psykisk utviklingshemming.

«Departementet argumenterer med at personer uten samtykkekompetanse kan ha vanskeligheter med å forstå årsaken til at de isoleres og at de derfor motsetter seg dette», skriver NTB.

Lovendringen foreslås å gjelde fram til 20. juni 2022.