De voldsomme protestene mot politivold i USA fortsetter, og president Donald Trump måtte gå i tilfluktsrommet da det tilspisset seg natt til mandag, skriver NTB.

«President Donald Trump ble ifølge informerte kilder ført ned i et underjordisk tilfluktsrom og retvitret en melding fra den konservative radioverten Buck Sexton som tok til orde for bruk av «overveldende makt» mot demonstrantene.»

Borgermestere og guvernører fra Det demokratiske partiet er for milde med demonstrantene, mener Trump. Amerikanske medier bidrar negativt og Trump anklager mediene «for å gjøre alt i sin makt for å nøre opp under hat og anarki».

Trump skrev på Twitter om det han kaller «lamestream media»:

«Så lenge alle skjønner hva de holder på med, at de er FALSKE NYHETER og virkelig dårlige mennesker med en syk agenda, kan vi lett omgå dem på vår vei til STORHET!».

The Lamestream Media is doing everything within their power to foment hatred and anarchy. As long as everybody understands what they are doing, that they are FAKE NEWS and truly bad people with a sick agenda, we can easily work through them to GREATNESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020