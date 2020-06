annonse

25. mai hyllet EUs utenrikssjef Josep Borrell sanksjoner mot russisk krenkelse av Ukrainas statssuverenitet. 29. mai mener Borrell at «sanksjoner ikke er veien å gå» når Kina tar strupetak på Hongkongs autonomi.

Kinas nye sikkerhetslov er blitt kritisert av USA, Storbritannia og EU for å innskrenke Hongkongs selvstyre, som ifølge den sino-britiske felleserklæringen av 1984 skal sikres demokrati, eget lovverk og rettsvesen og andre sivile, politiske og økonomiske friheter fra 1997 til 2047.

EU nøyer seg imidlertid med å uttrykke «dyp bekymring» over kinesisk krenkelse av Hongkongs autonomi, og ser frem til å fortsette samarbeidet som før, herunder det årlige toppmøtet mellom EU og Kina.

– Jeg tror ikke at sanksjoner er måten å løse problemer på, sa Josep Borrell på en pressebriefing 29. mai. Borrell er EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, mer uformelt kjent som EUs utenrikssjef.

Uttalelsen står i tydelig kontrast til Borells egne ord i oktober 2019. Da sa Borrell at sanksjoner er den beste måten å motvirke russisk «ekspansjonisme» på. På dette tidspunktet var Borrell påtroppende utenrikssjef, et verv som han tiltrådte 1. desember 2019.

– De sanksjonene må bestå frem til Russland endrer sin holdning til Krim og territoriale krenkelser, sa Borrell, og la til: – Vi bør styrke EUs militære kapasitet. EU må lære seg å bruke maktens språk.

Så sent som 25. mai 2020 gjentok Borrell budskapet om sanksjoner som et effektivt virkemiddel overfor Russland. Det var på en konferanse for tyske ambassadører Borrell uttalte at EU bør holde dialogdøra åpen når det gjelder utvalgte områder hvor EU har sterk egeninteresse, særlig gassleveranser, men ellers ensidig opprettholde et strengt sanksjonsregime.

– Vi trenger et selektivt engasjement med Russland rundt temaer som er viktige for oss. Dette er ingen motsetning til det å vise fasthet. Vi trenger en smart balanse mellom fasthet og sanksjoner mot Russland og et forsiktig forsøk på engasjement på utvalgte områder, sa Borrell.