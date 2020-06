annonse

annonse

I år ble det utført 30 prosent flere terrorangrep under den muslimske fastemåneden ramadan, sammenlignet med i fjor.

Islamister utførte i år hele 242 terrorangrep, i motsetning til 187 angrep i fjor.

Under den årlige fastemåneden i 2020 ble det utført i snitt åtte terrorangrep per dag. Det betyr at det har vært en økning fra fjorårets seks per dag. Dette skriver Breitbart.

annonse

Islamister begikk voldelige aksjoner i 20 land i løpet av ramadan. Til sammen 867 mennesker ble drep og 813 ble skadet. Noen islamistgrupper, blant annet Taliban, har angrepet muslimer under bønn inne i moskéer.

Les også: Bryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte

Men selv om det var en økning i antall angrep i år, så ble det drept og skadet flere i fjor. I ramadan 2019 ble 911 mennesker drept i voldelige aksjoner, og 1006 skadet.

Les også: Sju drept i angrep i Sadr-byen i Bagdad

annonse

De siste fem årene har nær 10 000 mennesker enten blitt drept eller skadet av terror under ramadan. Det høyeste antallet terrorofre var i 2017, da 1639 ble drept og 1704 skadet. Det er noen land som er mer utsatt enn andre. På topp ligger Afghanistan, der så mange som 423 mennesker ble drept under årets faste. Dernest kommer kommer området Syria-Irak, der 228 mennesker mistet livet og 258 ble skadet. Deretter kommer området Nigeria-Niger, der jihadistene Boko Haram herjer. Der ble 133 mennesker drept og 69 skadet.

De fleste ofrene for terror under ramadan er muslimer, med unntak av noen med en annen religion i Nigeria, og et par fra vestlige land.