230 personer mistet livet under masseprotestene i Iran i november i fjor, ifølge opplysninger fra den iranske nasjonalforsamlingens sikkerhetskomité.

Store demonstrasjoner brøt ut over store deler av Iran i november i fjor. Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International har estimert at 304 personer ble drept. En gruppe uavhengige FN-granskere har på sin side fastsatt dødstallet til 400. Dette skriver NTB.

Sikkerhetsstyrker

Lederen for den iranske nasjonalforsamlingens sikkerhetskomité, Mojtaba Zolnour, mener på sin side at 230 ble drept. Dette melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA.

– 20 prosent av dem var fra sikkerhetsstyrkene og opprettholdt ro og orden, sier Zolnour.

Det er første gang et statlig organ i Iran estimerer hvor mange som ble drept i opptøyene.

Zolnour hevder at syv prosent ble drept i direkte sammenstøt med sikkerhetsstyrkene, og at disse var bevæpnet. Han hevder også at 26 prosent ikke var blant opprørerne, og at de ble drept av ukjente årsaker.