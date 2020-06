annonse

Regjeringens ambisiøse forslag til å halvere Norges klimautslipp på bare ti år møter kritikk. Et av forslagene i Klimakur 2030 er «kostholdstiltak».

Det vil at vil at vi slutter med kjøtt og går over til fisk og grønnsaker.

– Norsvin er kritiske til kostholdstiltakene som foreslås av tre grunner: Det vil være negativt for selvforsyningsgraden i Norge, det vil være negativt for arealbruk, og det vil være negativt for ernæringen. I tillegg viser beregninger fra Nibio at tiltaket vil føre til 800 tomme grisehus ti år etter at tiltaket er innført, skriver Adm.direktør i Norsvin SA, Olav Eik-Nes i Aftenbladet.

Eik-Nes skriver at kjøtt inneholder mange essensielle næringsstoffer som plantebasert mat ikke gir. De vekstene som det er foreslått dyrket mer av i Klimakur 2030, er heller ikke proteinrike. Hvis forbrukere kutter kjøttforbruket erstattes det gjerne med proteinrike vekster, som i liten grad dyrkes i Norge.

– Norsvin støtter økt produksjon av matkorn, grønnsaker, frukt og bær i Norge, men ser med bekymring på at kjøttproduksjonen reduseres og importen av salater, nøtter og proteinvekster øker.

Direktøren for Norsvin skriver at næringen har som mål å øke den norskproduserte andelen av fôret fra 75 prosent opp til 100 prosent. Men det kommer negativt ut på klimaregnskapet. Importerer vi fôr, slik som i fiskeoppdrett, så kommer klimautslippet i det landet som eksporterer.

– Når foredling og transport tas med i klimaberegningene, kommer svin gunstig ut i forhold til andre produksjoner som blant annet oppdrettsfisk. Norsk svinekjøtt har tilsvarende klimagassutslipp per kilo vare som plantebaserte kjøtterstattere som Beyond burger, som i hovedsak er basert på importerte proteinråvarer, sier Eik-Nes.