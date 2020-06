annonse

En tysk klimaaktivist må møte i retten, etter å ha lagt ut to YouTube-videoer der hun uttaler seg kritisk til tysk klimapolitikk.

Den profilerte tyske klimarealisten Naomi Seibt (19), som er kjent som klimarealistenes svar på Greta Thunberg, er blitt beordret av myndighetene i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen til å fjerne to av sine YouTube-videoer.

Årsaken skal ifølge myndighetene være at Naomi Seibt bedriver ulovlig produktplassering i de aktuelle videoene. Etter en mengde rykter og uriktige medieoppslag har Reuters foretatt en faktasjekk, der de har snakket myndighetene i Nordhrein-Westfalen.

Bekrefter ordre

Vedkommende myndighet bekrefter at Naomi Seibt har blitt bedt om å slette to videoer på YouTube, der hun kritiserer Tysklands klimapolitikk og drøfter sin relasjon til tankesmien Heartland Institute. Seibt har klaget på beslutningen, og saken vil komme opp for retten. Dersom retten bestemmer seg for å støtte den regionale myndigheten, vil Naomi Seibt kunne bøtelegges eller tvinges til å fjerne videoene.

En talsperson for Seibt sier at hun opplever at hennes ytringsfrihet er presset.

