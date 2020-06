annonse

Han er rådgiver i Norad og frivillig på asylmottak samt spaltist i Utrop. Anders Sørlien mener at det er ingen grunn til å vente på at 8-10 land blir med på å henter migranter fra Hellas. Han sier at det ikke er Norge verdig å bruke sårbare barn som en brikke i et politisk spill.

– Norge bør snarest hente ut sårbare barn og familier fra greske flyktningleire, og disse må komme i tillegg til kvoteflyktningene Norge har vedtatt og ta imot i 2020, skriver Anders Sørlien i Utrop.

Han sier at Norge klarer å hjelpe når nøden er stor. Vi har gjort det før og vi bør gjøre det samme i dag og ta imot minst 750 flyktninger fra greske øyer. Han mener også at vi har god erfaring fra ordningen, og mange kommuner ønsker å ta imot flere. Vi mottar rekordfå asylsøkere, og vi har ledig kapasitet i asylmottak. Det inkluderer Refstad transittmottak – det eneste mottaket i landets hovedstad – som etter planen skal legges ned 31. august i år.

Refstad transittmottak ligger sentralt i Oslo

Asylmottaket ligger i Torshovdalen, en park nedenfor Sinsenkrysset. Det har 350 plasser og drives av Hero Group, Norges største driftsoperatør for asylmottak. I dag driver de 70 mottak og avdelinger. De omsatte i 2015 for over én milliard med 70 millioner kroner i overskudd.

I 2015 ble Hero kjøpt opp av Adolfsen Group, et konsern som omsetter for over 9 milliarder kroner. Adolfsen Group har bakgrunn i hotell, sykehjem og barnehager. De omstrukturerte Hero til et konsern, Hero Group og inkluderte flere inntektskilder slik som tolketjenester og undervisning. Hero Group har også ekspandert til Sverige, Finland og Tyskland. Men 2015 var toppåret, etter det har antall asylsøkere gått kraftig ned. Mottak blir nødt til å legge ned. Dette gjelder også Refstad transittmottak i Oslo.

Men isteden for å nedlegge Refstad, så forslår Anders Sørlien å hente migranter fra Hellas. Han har vært frivillig der i mange år og kan bekrefte at mottaket har kompetente og dyktige ansatte.

Hvorfor skal vi hjelpe?

Sørlien skriver at er flere som stiller spørsmål om hvorfor vi skal hjelpe de i Hellas og ikke barn fra andre flyktningleire. Til det svarer han.

– Det handler i bunn og grunn om at Norge har et større ansvar for menneskene på de greske øyene fordi vi har et delansvar for at denne humanitære krisen i det hele tatt har oppstått.

Flyktninger ikke får reise videre, det er bestemt i EU-Tyrkia-avtalen, sier Sørlien. En avtale Norge støtter, og vi bidrar økonomisk til grensevakt. Men leirene befinner seg innenfor Schengen og er opprettet dels med norske EØS-midler.

– Dette er en varslet katastrofe, der barn står i fare for å dø som følge av vår politikk. Som følge av stengte grenser. Som følge av at vi nekter mennesker sin grunnleggende rett til å søke asyl. Som følge av et virus de har null sjanse til å forsvare seg mot, skriver Sørlien og legger til.

– Derfor har Norge et medansvar for barns situasjon i de greske leirene, og derfor må vi også bidra til å evakuere barna.

Sørlien skriver at vi har mer kapasitet enn de fleste, og han tror også at det norske folk klarer å ha to tanker i hodet på en gang:

– Solidaritet med de svake her hjemme, og solidaritet med de svakeste i Moria.

Han mener at dette vil være med på å definere hvem vi er. De som lot det skje, kaldt og rolig. Eller de som tok ansvar. Det handler om å stå på riktig side av historien.

Et tomt forlik

BT skriver på lederplass at regjeringens forlik om Moria-leiren er lite verdt uten en plan, og at den minner mer om en symbolsk avtale.

– Frem til det blir avklart, er dette et tomt forlik, skriver BT.

De skriver også at leiren på den greske øyen Lesvos er overfylt, og mange har vært fanget der i flere år. Helsesituasjonen er langt mer prekær enn det Norges tempo tilsier. Dette er et resultat av et handlingslammet Europa i etterkant av de store flyktningstrømmene i 2015. De skriver også at forliket bryter med FNs høykommissær for flyktningers prinsipper om tildeling.

– Men når regjeringen velger å gå inn på den løsningen, må en gjøre det skikkelig.