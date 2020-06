annonse

Dette spørsmålet stiller Arild Rønsen, tidligere redaktør i musikkavisen Puls og journalist i Klassekampen. Men så endrer han spørsmålstillingen.

– Jeg kan stille spørsmålet på en annen måte: Hvor ligger forskjellen i det å være mot en annen rase, og det å være mot en religion – altså religionen som sådan? skriver Rønsen i Nettavisen.

Rønsen sier at han har vært innom Facebook-gruppen til Hege Storhaug, og at rasismen der tyter helt åpent frem i kommentarfeltet.

– Jeg ville nok tenkt meg om et par ganger om jeg dreiv et nettsted som så til de grader omfavnes av folk med grumsete oppfatninger, skriver han.

Da Arild Rønsen så at NRK skulle feire muslimenes id, meldte han fra på Facebook at det kom til å gå kort tid før Hege Storhaug ville anklage NRK for å drive islam-propaganda. Han vil ikke utrope seg til fagutdannet spåmann, men han skriver at det gikk troll i ord.

Videre stiller han et retorisk spørsmål om Hege Storhaug og Halvor Fosli er rasister. Han svarer med å hevde at de stempler ikke bare stempler IS-terroristene, konemishandlerne, de som omskjærer unge kvinner og de som driver negativ sosial kontroll. De stempler en hel religion, altså alle muslimer, ifølge Rønsen.

– Terroristene Anders Behring Breivik og Philip Manshaus sverger troskap til kristendommen, samtidig som de vil drepe alle som ikke har hvit hud. Er da alle kristne terrorister og rasister? Selvfølgelig ikke! Men i bibelbeltet på det norske sørvest-landet fins det fortsatt kristne gærninger som mener at kvinner ikke skal ha talerett i forsamlinger!

Rønsen ønsker å la de religiøse ha sin tro i fred. I opposisjon til dette ståstedet befinner Hege Storhaug seg, mener han. Hun oppildner sine tilhengere daglig gjennom «virusinfisert propaganda» på rights.no. Det synes Rønsen er et trist skue.