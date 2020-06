annonse

Organisasjonen Motvind Norge, som arbeider mot vindkraft, vil ta åtte vindkraftprosjekter langs kysten til retten.

– Regelverket blir brukt feil, blant annet når det gjelder støy. Vi tror at dersom vår forståelse av loven er rett, så vil vi få domstolene med på å stanse de åtte planlagte kraftverkene, sier generalsekretær Rune Haaland i Motvind Norge til NRK.

Målet er å stanse planene om vindkraftverk.

150 meter høye vindmøller

Blant de aktuelle prosjektene er Okla vindkraftverk, der det skal settes opp fem vindturbiner som er nesten 150 meter høye.

– Stad har et ikonisk landskap og en fantastisk flott natur. Det er et område med store naturverdier, og det er ikke den type natur vi bør ofre for å produsere strøm vi egentlig ikke har bruk for, så det er helt åpenbart hvorfor den står på lista, sier Haaland.

Ingen kommentar

Falck Renewables Vind AS, som skal bygge ut på Stad, har ingen kommentarer til Motvind Norges søksmålsplaner.

De andre prosjektene som Motvind Norge ønsker å stanse er planlagt på Buheia i Kvinesdal, Tysvær på Haugalandet, Haramsøya på Sunnmøre, Øyfjellet i Vefsn, Nord-Odal i Innlandet, og på Frøya og Sørmarkafjellet i Trøndelag.