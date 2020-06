annonse

De voldsomme protestene mot politivold i USA fortsetter, og president Donald Trump måtte gå i tilfluktsrommet da det tilspisset seg natt til mandag.

Tåregassen hang tungt utenfor Det hvite hus for tredje kveld på rad søndag, og lyden av sjokkgranater runget.

Over 1.000 demonstranter demonstrerte i utgangspunktet fredelig, helt til politiet slo til for å fjerne dem. Det resulterte i kaotiske scener, steinkasting mot sikkerhetsgjerdet og brennende søppel og bygninger i nabolaget.

1.700 soldater fra nasjonalgarden ble kalt inn for å bistå politiet i Washington, og Det hvite hus ble for første gang siden 11. september 2001 satt i full alarmberedskap.

Overveldende makt

President Donald Trump ble ifølge informerte kilder ført ned i et underjordisk tilfluktsrom og retvitret en melding fra den konservative radioverten Buck Sexton som tok til orde for bruk av «overveldende makt» mot demonstrantene.

Trump anklager borgermestere og guvernører fra Det demokratiske partiet for å være for milde med demonstrantene og hamrer løs mot amerikanske medier som han anklager «for å gjøre alt i sin makt for å nøre opp under hat og anarki».

«Så lenge alle skjønner hva de holder på med, at de er FALSKE NYHETER og virkelig dårlige mennesker med en syk agenda, kan vi lett omgå dem på vår vei til STORHET!”, tvitret den amerikanske presidenten.

Avsky

Mens Trump og justisminister William Barr anklager «venstreradikale» for å stå bak opptøyene og vil sette den antifascistiske Antifa-bevegelsen på lista over terrororganisasjoner, tegner forskere og andre et mer nyansert bilde.

Avsky mot århundrer med rasisme, i et land grunnlagt av slaveeiere, kombinert med en rekke rasistisk motiverte drap de siste årene, har bidratt til raseriet som nå kommer til uttrykk.

De katastrofale økonomiske følgene koronapandemien har fått for mange i USA, der over 40 millioner mennesker de siste månedene er kastet ut i arbeidsledighet, har også bidratt til økende desperasjon.

Afroamerikanere og andre minoriteter rammes som alltid hardest og er overrepresentert både når det gjelder virussmitte og arbeidsledighet.

Høyreekstremister

Nynazister og andre høyreekstreme rasister er også å se blant demonstrantene, påpekes det fra flere hold.

– Dette er agitatorer, sier Paul Schnell, som leder fengselsmyndighetene i Minnesota. Han får støtte fra ekstremismeforskeren J.J. MacNab ved George Washington-universitetet.

– De ønsker å utnytte dem (demonstrasjonene) for å kunne starte sin egen krig, sier hun, og henviser blant annet til den såkalte Boogaloo-bevegelsen der medlemmene ofte er tungt bevæpnet og iført kamuflasjeklær.

– De ser på demonstrantene som nyttige fordi de skaper anarki, sier MacNab, som også mener å se tegn til at militsbevegelsen Three Percenters forsøker å utnytte protestene.

Professor Megan Squire ved Elon-universitetet overvåker også de høyreekstreme miljøene i USA og konstaterer at medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys har vært å se blant demonstrantene i Raleigh i North Carolina.

Millioner under portforbud

Over 40 amerikanske storbyer har nå innført nattlig portforbud, og nasjonalgarden er satt inn en rekke steder. Det hindret imidlertid ikke at protestene og opptøyene fortsetter og natt til mandag spredte seg fra Boston i øst til San Francisco i vest.

I Philadelphia og flere byer i California ble det meldt om plyndring og ødeleggelser midt på dagen lørdag, og i Minneapolis kjørte en tankbil rett inn i en gruppe mennesker som demonstrerte på en motorveibro. Ingen kom til skade, men sjåføren ble mandag siktet for overfall.

I Louisville i Kentucky ble en mann skutt og drept i sammenstøt mellom demonstranter og styrker fra politiet og nasjonalgarden, som ifølge politisjefen i byen returnerte ild etter å ha blitt beskutt fra en menneskemengde.