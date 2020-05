annonse

Leder av Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen har nå utgitt sin tredje diktsamling: «Europa, din vinge og storm». Den handler om rasisme og Europas motvilje mot massemigrasjon.

Boken er gitt ut på Oktober Forlag, og er påmeldt til Kulturrådets innkjøpsordning.

Diktene handler om hvordan dagens politiske klima i Europa påvirker folk på flukt. Steen mener at det er umulig å skille det private livet eller poesien fra den politiske virkeligheten som omgir oss. Poesien eksisterer selvsagt ikke i en ubesmittet sfære.

Forlaget har lagt ut dette diktet som en smakebit på Berglund Steens nye verk

Det er deres Europa nå,

deres århundrer,

deres ruiner av storhet,

deres omriss av vanvidd og overgrep,

deres spaserturer i Königsberg,

deres eskapader i Paris,

deres vyer og tap,

deres slagmarker,

deres massakre med og uten navn,

deres spinnehjul,

deres gruver og fabrikker,

deres skjoldete drømmer

om arbeiderrettigheter

og menneskerettigheter.

Europa er et hjemsted, på alle slags godt og vondt, mener dikteren Steen.

– Jeg har aldri klart å fortrenge den mørke siden av dette kontinentet, ikke bare det absolutt anti-siviliserte ved de totalitære ideologiene som herjet det århundret jeg ble født, men også evnen og viljen til brutalitet fra demokratiske, liksom-siviliserte land, fra kolonitiden til dagens asylpolitikk. Det er et kontinent som kan snakke varmt om egen «sivilisasjon» samtidig som det kan gå hardt inn for å vise at noe slikt egentlig ikke finnes, sier han til Utrop.

Berglund Steen ser også at mørke skyer skapes av europeiske velgere, i en periode styrte Matteo Salvini Italias politikk overfor noen av de mest sårbare menneskene som finnes. Da ble @closedports en stolt hashtag for noen europeere, og et bunnpunkt ble nådd.

Diktsamling er en måte for Steen å forhandle litt med seg selv om livet på dette kontinentet.

– Jeg gjorde dette for å kjempe litt med de fascistiske demonene som stadig stikker det stygge hodet fram, og å huske hva man har å sette opp mot dem for å holde det hele ut: Det private livet, selvsagt, men også poesien, som er et sted å puste langsomt.

