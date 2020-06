annonse

Engelske skoler og barnehager er åpnet for 2 millioner av de yngste. Mange foreldre vil likevel holde barna hjemme mens debatten raser om gjenåpningen.

Storbritannias statsminister Boris Johnsons plan for en gradvis gjenåpning under koronakrisen, innebærer at de yngste barna mandag ble invitert tilbake til barnehager og skole for første gang på ti uker. 15. juni skal skolene åpne også for de eldre elevene.

Skoleledere i den engelske grunnskolen ventet på forhånd at rundt halvparten av familiene ville holde sine barn hjemme, ifølge en undersøkelse utført av National Foundation for Educational Research.

Fikk gå ut

Fra mandag fikk også 2,2 millioner briter som tilhører grupper med størst risiko for å bli alvorlig rammet av covid-19, for første gang på to måneder lov til å tilbringe tid utendørs.

Samtidig tillater regjeringen nå at opptil seks personer kan møtes ute i England, skriver Reuters. Utendørsmarkeder gjenåpnes, og konkurranseidrett i eliteklassen kan gjenopptas uten tilskuere.

Frykt

Storbritannia har blant verdens høyeste dødsrater fra koronapandemien. Mange frykter at gjenåpningen kommer for tidlig, deriblant en rekke av regjeringens helserådsgivere.

– Covid-19 sprer seg for raskt til at man kan oppheve nedstengningen i England, sier Jeremy Farrar, en av de 50 rådgiverne, på Twitter.

Smittetallet, som viser hvor mange en smittet person i gjennomsnitt viderebringer smitten til, anslås nasjonalt å være mellom 0,7 og 0,9. Det er fortsatt farlig nær 1-tallet, som innebærer økt risiko for smittespredning.

Flere døde

Storbritannia har registrert over 38.000 dødsfall blant personer med covid-19. Men tall fra landets statistiske sentralbyrå og andre kilder viser at 48.000 mennesker har dødd med mistenkt eller påvist koronasmitte.

Regjeringen har revidert sine retningslinjer for gjenåpning av skolene 41 ganger siden midten av mai, ifølge leder Mary Bousted i National Education Union.

Ulik praksis

Gjenåpning av skoler før sommeren skjer bare i England ettersom hver av Storbritannias fire nasjoner følger sine egne retningslinjer.

Skottland har valgt å vente til august, mens Nord-Irland tar sikte på gjenåpning i september. Wales har ennå ikke bestemt seg.

Samfunnsminister Robert Jenrick framholder at gjenåpning av skoler er nødvendig og påpeker at mangel på undervisning og skolemat rammer de sårbare familiene spesielt hardt.