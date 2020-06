annonse

Folk er oppgitt på TV 2 etter at kanalens «USA-ekspert» hevdet at Donald Trump er rasist.

Til tross for at millioner av latinamerikanere og svarte i USA elsker president Donald Trump, påstår programleder av TV 2s «Trumps verden», Eirik Bergesen, at USA er et rasistisk samfunn, ledet av en rasist.

Bergesen nevner blant annet den siste episoden med avdøde George Floyd, og den pågående koronapandemien relativt større nedslag blant svarte som bekreftelser på at Trump bevisst undertrykker svarte i landet.

Rekordlav arbeidesledighet

Den såkalte USA-eksperten kommer også med en ganske oppsiktsvekkende påstand om Trump der han beskylder 73-åringen for å bevisst splitte samfunnet.

– Når presidenten i USA ikke ønsker å løse årsakene til disse hendelsene, fordi det å holde folket splittet og ikke forene dem, er selve strategien for å vinne valget. Da er dette et rasistisk samfunn, ledet av en rasist, skriver Bergesen.

Donald Trump vant valget i 2016 etter å ha slått karrierepolitiker Hillary Clinton.

Etter at Trump ble president har arbeidsledigheten blant svarte aldri vært så lav. Trump har også holdt flere møter med svarte i Det hvite hus i videoen du kan se under.

Det er også flere svarte som har kritisert media for å dysse ned den massive støtten presidenten har fra afroamerikanerne i USA.

– Dritt fra TV 2

TV 2s rasist-anklager kommer etter en rekke år med kritiske Trump-saker. Helt siden Donald Trump ble president har nyhetskanalen holdt liv i konspirasjonsteorien at Trump samarbeidet med Russland om å vinne valget.

Da konspirasjonsteorien ble avslørt av FBI, som konkluderte med at Trump aldri hadde hatt et slikt samarbeid, har TV 2 valgt å fokusere på Trumps koronahåndtering, og nå opptøyene i landet.

På TV 2s Facebook-side har det kommet inn over 500 kommentarer etter at Trump ble stemplet som rasist. Majoriteten er ikke nådige i sin dom over TV 2 og kaller nyhetene de serverer for propaganda.

– Hvor var faktaen på at Trump er rasist i denne artikkelen? Tydelig at forfatteren sliter med ‘orange man bed’ syndromet, skriver en person.

– En latterlig påstand fra “USA-ekspert” Eirik Bergesen. Det er innlysende at han forsøker å bruke hendelsen i Minneapolis til å legge skylden på president Donald Trump. Nasjonalgarden er på plass i Minneapolis og St. Paul for å forhindre en ytterligere eskalering av plyndring og opptøyer som er med på å sverte de.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gidder å lese den evige dritten fra TV2. Den evige nedrakkingen av alt de ikke liker. Samme propagandaen hele tiden. I likhet med TV2s nyhetsredaksjon har ikke jeg heller stemmerett i det amerikanske valget, skrives det.

