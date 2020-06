annonse

Det er nesten så man skulle tro det var en spøk, men TV 2 har merket en tekst skrevet av deres angivelige «USA-ekspert» Eirik Bergesen med kategorien «Analyse».

Denne «analysen» skal videre støtte opp under Bergesens konklusjon om at «USA er et rasistisk samfunn, ledet av en rasist». Han er «krystallklar» på det, skriver TV 2, som får 135 millioner kroner i året av staten for å drive tv-kanal.

Som grunnlag for analysen nevner Bergesen fem enkelteksempler på rasisme i USA, et land med 330 millioner mennesker. Han mener også det er et bevis på rasisme at «presidenten vil saksøke Twitter, fordi de vil begrense muligheten hans til å spre falsk informasjon om slike hendelser.»

Bergesen er også kjent som stand-up komiker og det er derfor man må lure på om TV 2 bedriver sjangerblanding i sine politiske analyser av USA. Men den angivelige analysen var neppe ment som en spøk. Dette er nivået på TV 2s utenriksjournalistikk om dagen.

Anført av Fredrik Græsvik i USA har TV 2 i årevis formidlet et bilde av Donald Trump som en dum, rasistisk diktator som samarbeider med Russland for å jukse til seg seieren. Det er selvfølgelig legitimt å kjøre kritiske kommentarer om Donald Trump, men når det går til hodet på journalistene og man rett og slett må mistenke dem for emosjonelt hat overfor presidenten, har det gått for langt.

Les også: Anerkjent professor mener Trump har vært utsatt for et av de største bruddene på grunnlovsnormer og rettsvern i amerikansk historie

Svært mange nordmenn ser fortsatt på TV 2 og de får sitt inntrykk av verden til dels formet av kanalen. Da er det særdeles beklagelig at de fremstiller både president Trump, men nå også hele det amerikanske samfunnet som rasistisk. Det er tross alt Norges viktigste allierte vi snakker om. Og de kommer med beskyldningene uten å definere hva de eventuelt legger i dette begrepet. For nordmenn flest gir ordet rasisme svært negative assosiasjoner.

Det er allment akseptert at USA fortsatt er rasemessig delt på mange måter. Men man kan ikke tilskrive alle hendelser fra politiet mot svarte som utslag av rasisme. Kriminaliteten er høyere i slike nabolag, og det blir for enkelt å tilskrive svart kriminalitet i hovedsak til diskriminering og rasisme.

Og TV 2s stempling av USA og presidenten i landet som rasistiske strider også mot en annen utbredt oppfatning som gjerne fremmes i debatten om det multikulturelle samfunns muligheter for fremgang og stabilitet. I den fortellingen heter det seg at USA nettopp er en slik «smeltedigel» og at det viser at høy innvandring eller endog en «nasjon av innvandrere» er en mulighet. Og Bergesen har tidligere vist seg som en av de innvandringsliberale godhetsapostlene.

USA er et kompleks og mangfoldig samfunn. Selvfølgelig finnes det spenninger og konflikter internt. Men disse handler på ingen måte bare om rase.

Det finnes et gammelt inngrodd hat mot USA på venstresiden i norsk politikk. Dette er krefter med arv fra den tiden de hyllet Sovjetunionen, Mao og beinhard sosialisme. Deres gamle helter er ikke lenger like røde, men hatet mot USA blomstrer i den generasjonen som ble utdannet og påvirket av 1960-tallets revolusjonære studenter.

Det er nok en slik påvirkning som nå bobler opp i Eirik Bergesen, og TV 2 er skamløse nok til å fremstille fordommene hans mot USA som «analyse».

