Etter at skoler, bibliotek og fritidsklubber ble stengt på grunn av smittevernstiltak har de kriminelle gjengene i Oslo aldri hatt bedre forhold for å rekruttere nye medlemmer.

På Stovner, Vestli, Haugenstua og på Bjørkelangen rekrutterer MC-klubben Satudarah blant rastløse ungdommer og deler ut svarte gensere med supporter-symboler på Stovner senter, skriver Dagbladet.

Til tross for at skoler er åpnet etter corona-nedstengning, melder kilder i skoleverket at det er ampert i ungdomsmiljøene i Oslo. På Twitter melder politiet til stadighet om masseslåsskamper og knivstikkinger. Grønland og Tøyen har hatt en svært høy frekvens av machete- og knivangrep.

Norsk-somaliere

Det er særlig norsk-somaliske ungdommer som er involvert i mange av voldsepisodene i området. Unge gutter og menn, som bevæpner seg med kniv. Daglig leder av Norsk-somalisk ungdomsorganisasjon, Sadad Dakhare (24), mener det har med Norges og nordmenns holdninger ovenfor denne gruppen å gjøre.

– Dette er ungdommer som føler at Norge og nordmenn ikke vil ha dem her. De føler at de bare har hverandre. Ungdommene trenger å bli hørt, hjelp til å skaffe seg jobb, sier han.

Han mener også at kommunikasjonen mellom generasjonene blir vanskelig da mange ikke kan snakke godt norsk.

– Det er en språkbarriere mellom første og andre generasjon somaliere. Foreldrene snakker ikke så godt norsk og ungdommene snakker ikke så bra somalisk, sier Sadad Dakhare.

Står dårlig til

Leder av Alnaskolen på Furuset Forum, Rune Gjelberg, merker stor forandring etter at corona-tiltakene ble satt inn.

– Aldersgruppen fra 11-18 fremdeles er for mye overlatt til seg selv. Det ropes høyt om toppfotball og for dem – uvesentlige ting, mens deres gruppe blir litt oversett. De har ikke de samme kraftige stemmene som kan snakke på deres vegne, sier Gjelberg.

– Jeg tror ikke befolkningen helt skjønner hvor dårlig det står til i enkelte områder av hovedstaden vår, avslutter han.