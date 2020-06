annonse

Såkalte «seriøse» nyhetsmedier når nytt bunnivå.

Da en nyhetsreporter av den største nyhetskanalen i USA, Fox News, ble kjeppjaget av opprørere utenfor Det hvite hus, kom det som forventet en pressemelding fra NTB.

NTBs navnløse journalist klarte imidlertid ikke dy seg. Selv ikke etter at Fox News-reporteren fortalte like etterpå at angrepet var noe av det mest skremmende han hadde vært med på. Han fryktet for sitt liv.

Men tror du NTB-journalisten hadde sympati med journalisten som fikk gjenstander kastet etter seg, og som til slutt måtte reddes av sikkerhetsvakter? Svaret er nei. NTB-journalisten måtte dra Fox News ned i søla og selvfølgelig blande inn Donald Trump.

«Høyrepopulistiske Fox News er Donald Trumps favorittkanal og har ofte blitt hyllet som en troverdig nyhetskilde av presidenten», skrev NTB-journalisten.

NTB linket ikke til noe sitat fra presidenten om at Fox News er hans favorittkanal. Men hvorfor er dette relevant etter en slik hendelse? Når slike påstander fremmes, bør det vel være dokumentert, eller hva faktisk.no? Hvor er dere når en såkalt seriøs nyhetskanal kommer med slike bastante påstander?

Debatten ødelegges

Og hvorfor insinuerer NTB at Fox News ikke er en troverdig nyhetskilde? En av deres journalister har nettopp blitt angrepet av voldelige demonstranter, hvorfor er dette relevant? Hvorfor slenge dette inn i artikkelen, NTB? Hva er agendaen deres når dere holder på slik?

Og hva med dere andre «journalister og redaktører» i store norske mediehus, hvor er dere? Hvorfor arresterer dere ikke NTB når de leverer slike «nyhetsmeldinger»? Fortjener ikke nordmenn bedre, eller er det en samlet enighet om å føre leserne bak lyset?

Dette er ikke noe annet enn ren aktivsme fra NTB-journalisten, som åpenbart ikke liker Fox News eller Donald Trump. Den saklige debatten ødelegges før den har begynt. Man kan gjerne kritisere både Fox News og Donald Trump. Men når NTB og dere andre «journalister og redaktører» legger dere på denne linjen så skapes det bare mer splittelse blant leserne. Jeg vil tro at det er det mange av dere ønsker.

Norske journalister er litt som de voldelige venstreradikale som ønsker at alt skal brenne ned fremfor å protestere fredelig. Norske journalister ønsker at hatet opprettholdes. At det er «oss mot dem». Det gjøres ingen forsøk på å være nøytral.

Karma kommer

Sitatet fra NTB ble også plukket opp av skattefinansierte NRK. Dette er hva journalist Erik Veum skrev i en lignende artikkel.

«Høyreorienterte Fox News er Donald Trumps favorittkanal. Fox News har ofte blitt hyllet som den mest troverdige nyhetskilde av presidenten.»

Jeg skjønner ikke hvordan du kan sove godt om natta, Veum. Når du vet at norske skatteytere betaler lønnen din, og du vet at denne påstanden du har hentet fra NTB ikke har betydning for saken, er det ganske utrolig at du klipper og limer inn denne propagandaen i din egen artikkel. Sover du godt?

Spørsmålet rettes også til alle dere politikere, som er valgt av det norske folk, og som har som oppgave å arrestere media som driver med propaganda: Hvordan sover dere om natta?

Det er trist at NTB ikke lenger tillater Resetts lesere å kommentere under artiklene. Men de ønsker vel at propagandaen helst skal få stå uimotsagt.