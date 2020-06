annonse

De voldsomme opptøyene i USA, som startet etter at George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis forrige uke, skaper reaksjoner over hele verden.

EUs utenriksminister Josep Borrell er blant de som uttrykker sjokk, og reagerer på politiets opptreden.

– I likhet med det amerikanske folket er jeg sjokkert og opprørt over George Floyds død, sier Borrell ifølge NTB. Han fortsetter:

– Europa støtter retten til å demonstrere fredelig, men vi fordømmer vold og rasisme av alle slag, og vi ber om at den spente situasjonen trappes ned. Vi stoler på amerikanernes evne til å finne sammen, leges som nasjon og ta opp dette vanskelige spørsmålet

Erna Solberg: Det er trist å se

– Det er trist å se. Både de voldelige opptøyene, men også responsen til det. Det hadde vært behov for mer forsoning, jobbing med å bygge broer i et land som for øyeblikket er veldig delt, sier statsministeren til VG.

Du synes ikke Trumps respons har vært god?

– Jeg synes det er vikitg å bygge en bro for å få ned de voldelige hendelsene. VI skal ikke lure oss til å tro at det ikke er grupper som bidrar til å øke voldsbruken som igjen legitimerer at politiet slår ned. Men det er også demonstrantasjoner som er fredelige som må få lov til å fortsette. Det er behov for å helle kaldt vann på en veldig aggressiv tilstand som har økt den siste tiden.

– Jeg er sterkt bekymret for det som skjer i USA. Ikke minst fordi samfunnet ser så splittet ut, sier Solberg til NTB.

Solberg er bekymret for det internasjonale samarbeidet, men også for minoriteter:

– Vi hadde trengt et USA som var på den internasjonale arenaen etter covid-19 for å løfte internasjonalt samarbeid. Det vi ser, er et USA som kommer til å være mye mer opptatt av den interne situasjonen, sier hun.

– Den grunnleggende utfordringen med å sørge for at minoriteter føler seg som en del av et samfunn, er grunnleggende viktig. Det må vi alle jobbe med.