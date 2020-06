annonse

– Skuffet og lamslått.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg får ifølge NTB skarp kritikk etter en debatt om selskapets uvilje mot å flagge eller dempe synligheten av enkelte av Trumps utspill og påstander.

– Vi er skuffet og lamslått over Marks uforståelige begrunnelse for å la disse Trump-innleggene bli stående, heter det i en uttalelse fra lederne i tre borgerrettsorganisasjoner.

Uttalelsen er signert Vanita Gupta fra Leadership Conference on Civil and Human Rights, Sherrilyn Ifill fra NAACP Legal Defense and Educational Fund og Rashad Robinson fra Color of Change, ifølge NTB som siterer Association France Press og det svenske nyhetsbyrået TT.

– Ingen forståelse

– Han viste ingen forståelse for hvordan undertrykkelse av velgere foregår, verken historisk eller i dag, og nekter å erkjenne hvordan Facebook legger til rette for Trumps oppfordring til vold mot demonstranter. Mark skaper en svært farlig presedens for andre røster som vil si lignende, skadelige ting på Facebook, heter det videre i uttalelsen NTB refererer.

Militæret står klart og «når plyndringen starter, begynner skytingen», skrev Trump nylig. Uttalelsen fra USAs preident viste til de omfattende demonstrasjonene og opptøyene etter George Floyds død under en pågripelse.

På Twitter ble Donald Trumps post merket med en advarsel om at den forherliget vold. Facebook lot den stå ukommentert.

